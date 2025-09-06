“不幸自慢”に辟易？元祖K-POPアイドルがバラエティ出演オファーを堂々拒否の理由

歌手・俳優のキム・ドンワンが、事実上バラエティ番組への出演をやめると宣言したなか、その理由が注目を集めている。

【注目】キム・ドンワン、性犯罪者を擁護

9月4日、キム・ドンワンは自身のSNSに「もうバラエティのオファーはしないでほしい」と投稿し、話題となった。

彼は「自分には人を笑わせる自信もないし、本当の話を大衆の前で語りたいとも思わない。過去を掘り返すことは自分にとって傷しか残らない」と述べ、出演を断る理由を明かした。さらに「幸せなふり、成功したふりをして静かに生きちゃいけないのか。ただそっとしておいてほしい」と心境を吐露し、加えて「3回くらいスケジュールを理由に断ったら、そろそろ察してやめてほしい。もちろん上からの指示なんだろうけど…」と、誰かに向けるようにコメントを添えた。

賛同者も続々

この投稿に芸能人仲間も反応。チャン・ガヒョンは「私も『本音打ち明けショー トンチ』や『私たち再婚しました』に出て、自分の足を撃ったようなもの」と共感を示し、ソ・ユリは「オッパ（お兄さん）、ごめんね、こう言ったら失礼かもしれないけど、その余裕がすごく羨ましい。私も過去の話はもうやめたい1人」とコメントを残した。

キム・ドンワン

そしてファンから「では出演したい番組のジャンルは？」と聞かれると、キム・ドンワンは「舞台、ドラマ、ホームショッピングのように、努力した分だけ結果が出るもの」と答えた。また「今のバラエティは“憂鬱、貧困、喪失、性的な物”を求めているようだ。世情のせいかもしれないけど」と語り、“不幸自慢”に傾きがちなバラエティの風潮を指摘。

さらに、あるネットユーザーが「呼ぶ人がいないのでは？」と指摘すると、「ビンゴ。それが見えるから余計やりたくない」と答え、「必死にオファーを待っている人にチャンスが回ればいいのに」というコメントには「なのに待っている人は無視して、呼びやすい中年ばかり声をかける」と不満を漏らした。

とはいえ、「どうしても自分でなければならないバラエティ」には出演する意思を見せたキム・ドンワン。ファンから「『神話（シンファ）放送』シーズン2の誘いが来たら？」と問われると、「もちろんやるよ。メンバーが笑わせてくれるから」と答えた。

なお、キム・ドンワンは1998年に元祖アイドルグループSHINHWA（神話）のメンバーとしてデビューし、現在は俳優としても活動中。最近はドラマ『トクスリ5兄弟をよろしく！』に出演した。

（記事提供＝OSEN）