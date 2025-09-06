【あんぱん 第116話あらすじ】嵩、“おじさんアンパンマン”の絵描き始める
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第116話が、9月8日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩（北村匠海）は再び“おじさんアンパンマン”の絵を描き始め、物語はほぼ完成する。原画を見つめながら、嵩の話に耳を傾けるのぶ（今田美桜）。そんな中、嵩は映画『千夜一夜物語』のキャラクターデザインの仕事が佳境に入る。
そして過酷な作業が一段落つくと、嵩はのぶにお茶をたててほしいという手嶌（眞栄田郷敦）を連れて帰ってくる。お茶を飲んだ手嶌は、映画は見た人の人生観が変わるほど面白いものであるべきだと語る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
◆「あんぱん」第116話／9月8日（月）放送
嵩（北村匠海）は再び“おじさんアンパンマン”の絵を描き始め、物語はほぼ完成する。原画を見つめながら、嵩の話に耳を傾けるのぶ（今田美桜）。そんな中、嵩は映画『千夜一夜物語』のキャラクターデザインの仕事が佳境に入る。
そして過酷な作業が一段落つくと、嵩はのぶにお茶をたててほしいという手嶌（眞栄田郷敦）を連れて帰ってくる。お茶を飲んだ手嶌は、映画は見た人の人生観が変わるほど面白いものであるべきだと語る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】