「look like a million dollars」の意味は？直訳はしないで…！【1分英会話】

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、褒め言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「とても魅力的に見える、すごく素敵」でした！

「look like a million dollars」は「とても魅力的に見える、すごく素敵」という意味のイディオムです。

一般的に、女性を褒めるときに使われる言葉だそうですよ。

「Wow, Mary, you look like a million dollars this evening. I love your dress.」

（うわぁメアリー、今夜はとっても綺麗だよ。ドレスが素敵だ）

あなたはわかりましたか？

※解答は複数ある場合があります。