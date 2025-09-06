「look like a million dollars」の意味は？直訳はしないで…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「look like a million dollars」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、褒め言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「とても魅力的に見える、すごく素敵」でした！
「look like a million dollars」は「とても魅力的に見える、すごく素敵」という意味のイディオムです。
一般的に、女性を褒めるときに使われる言葉だそうですよ。
「Wow, Mary, you look like a million dollars this evening. I love your dress.」
（うわぁメアリー、今夜はとっても綺麗だよ。ドレスが素敵だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部