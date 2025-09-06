女性から嫌われる「女々しい男」９パターン
女性からも嫌われる「女々しい男」。では女々しい男とは、具体的にはどのような男なのでしょうか。今回は、「女性から嫌われる『女々しい男』９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】自分に責任が及ばないように仕事をする男
責任が人を強くさせます。
【２】元カノに未練があり、連絡を取り続ける男
過去の恋愛に対しては、諦めることも必要です。
【３】悪口や噂話ばかりで盛り上がる男
前向きな話をした方が、聞き手も楽しいでしょう。
【４】話題のほとんどが愚痴である男
ときには「愚痴る」ことも必要でしょう。しかし、愚痴ばかりでは、聞き手も疲れてしまいます。
【５】過去を後悔してばかりの男
「昨日」のことではなく、「明日」について話をしてみましょう。
【６】ケンカのときに、過去のことにまで遡って発言する男
現在の問題点に目を向けましょう。
【７】言いたいことをハッキリ言わず、機嫌が悪くなる男
女の子の意見に耳を傾けた上で、言いたいことはハッキリ伝えましょう。
【８】遊園地に行ったとき、「あーすれば、安く済んだ。」と何度もつぶやく男
後から文句をいう男は嫌われます。小さいことにいつまでもウジウジすることは控えましょう。
【９】恋人の過去にこだわり過ぎる男
彼女にも過去があります。知らない方が良いこともあるでしょう。
【１０】「もっとメールをください。」とメールをしてくる男
メールを要求しない方が良いでしょう。
他にはどのような「女々しい男」がいるでしょうか。他の事例があれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）
