“5児の父”「杉浦太陽」の愛車は「高級ミニバン」!? 1000万円を超えの「トヨタ車」もアリ？ 「ファミリーカーとして理想的」の声もある“杉浦家”のクルマたちに反響あり

第5子誕生！ 7人家族となった杉浦家の「愛車」に注目集まる

第5子の誕生を報告し、注目を集めている杉浦太陽さんご一家。7人家族となり、ますますにぎやかになった杉浦家ですが、その暮らしを支える愛車にも関心が高まっています。

「5児の父」 杉浦太陽さんの愛車は？［Photo：時事］

杉浦さんは2025年8月8日、自身のインスタグラムで第5子の誕生を報告しました。

【画像】超カッコイイ！ 杉浦太陽×高級ミニバンの姿を画像で見る！

「母子ともに健康です」と喜びを伝えるとともに、「その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と、感動的な言葉を添えています。

妻・辻希美さんへの「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」というメッセージも綴られ、家族への深い愛情が感じられる投稿となりました。

投稿には、家族での集合写真や、誕生したばかりの赤ちゃんを抱く杉浦さんの姿も掲載され、25万件を超える「いいね」が寄せられるなど、大きな反響を呼んでいます。

なお、第5子については、8月15日に「ベビちゃんの名前が決まりました」「杉浦 夢空（ゆめあ）です」と報告されています。

そんな杉浦家のカーライフにも注目が集まっています。これまでに紹介された愛車は2台。

1台目は、ホンダの人気ミニバン「オデッセイ」。1994年に初代が登場して以来、スタイリッシュなデザインと快適な乗り心地で、ミニバン市場を牽引してきたモデルです。

現行の5代目は、2013年に登場。両側スライドドアの採用やサイズの拡大により、上級ミニバンとしての存在感を高めています。国内販売が一度終了したものの、2023年12月に再導入され、話題となりました。

杉浦さんは2024年4月、自身のYouTubeチャンネルでオデッセイの納車を報告。 ボディカラーには「プレミアムヴィーナスブラック・パール」を選択。

以前乗っていた型が非常に使いやすかったことから、今回の新型がどれほど進化しているのかに期待を寄せ、楽しみにしながら選んだと語っています。

もう1台は、2022年に購入したキャンピングカー「クレア」。

日本最大のキャンピングカービルダー「ナッツ」が手がける高級モデルで、価格は1000万円を超えるとも言われています。

ベース車両にはトヨタの「カムロード」を採用し、広々とした室内にはセミダブルの2段ベッドやバンクベッド、70Lの冷蔵庫、シンク付きキッチン、ダイニングスペースなどを完備。 家庭用クーラーやマルチルームも備えられており、大家族でも快適に過ごせる仕様となっています。

※ ※ ※

杉浦さんが紹介したホンダ「オデッセイ」や、キャンピングカー「クレア」には、SNSやYouTubeを中心に多くの反響が寄せられています。

オデッセイについては、「ファミリーカーとして理想的」「黒のボディカラーが上品でかっこいい」といった声、キャンピングカーについては、「夢のキャンピングカー」「子どもたちも喜びそう」など憧れる声が多数見られました。

新たな家族を迎え、ますますにぎやかさを増す杉浦家。そんな日々を支える愛車にも、関心が高まっています。