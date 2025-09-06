『渇愛 頂き女子りりちゃん』著者・宇都宮直子氏に聞く

2019年、Twitter（現・X）上に突如現れたのが、「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣受刑者（27）だった。新宿・歌舞伎町のホストクラブでシャンパンタワーにダイブして救急搬送される「規格外」の行動力、男性心理を巧妙に操る「頂きマニュアル」、そして彼女に共感する熱狂的女性ファンたち。狂乱の事件に迫った『渇愛 頂き女子りりちゃん』（小学館）の著者・宇都宮直子氏が、当時の様子を振り返る。（全4回の第2回）

――渡辺受刑者の存在を最初に知ったのはいつ頃ですか。第一印象はどうでしたか。

彼女の存在を認識したのは、ちょうど2021年頃です。それ以前に新宿・歌舞伎町でホスト刺殺事件があり、「ホス狂い」（ホストに依存する女性）の女の子たちが非常に注目を集めていました。

同時期にTwitterで「自分はホス狂いだ」とアカウントを作り、多額のお金を使った報告や、ホストへの愛のポエムを投稿する女性たちが急増していたんです。中でも渡辺さんは群を抜いて目立っていました。すでに「頂きマニュアル」も売り始めていました。

正直、最初は「どうせまたネカマ（ネット上で女性になりすます男性）で、商材を売っているんだろう」と思っていました。しかし、内容があまりにも具体的で、スペース（音声配信）をやっている声も普通の女の子だったので、「あれ、実在するんだ」と驚き、「こんな子いるんだ、規格外だな」と思ったのが第一印象です。

――なぜ、渡辺受刑者を本格的に注目するようになったんですか。

当初は、他にも多くの「ホス狂いインフルエンサー」がいたので、その中の一人として見ていました。むしろ、彼女は「完成度が高かった」ため、当初はそこまでウォッチしていなかったんです。あまりにもよくできていたので、まるで誰か裏でプロデュースしている人がいるのかとすら思ったほどです。

しかし、彼女の行動が毎回トップレベルで派手だったため、徐々に気になり始めました。例えば、シャンパンタワーの一番上に「破滅」とデコったボトルを置き、それにダイブし、そのまま救急車で運ばれるといった行為などには「え？」と思って見ていました。

決定的に注目したのは、彼女が「頂き行為はやめる」といい、その後支援者となる編集者で作家の草下シンヤ氏らとの交流を重ねながら「ホスト通い」も断ち始めた頃からです。その頃から「この子、どうなっていくんだろう」と強く思うようになりました。情緒が危ういと感じ、あのままのテンションでどこに落ち着くのか気になっていたら、1か月もしないうちに逮捕されたという流れです。

情報商材だな

――「頂きマニュアル」は実際に購入して読まれましたか。その印象は？

購入はしていません。彼女が販売前に「特別に見せるね」といった形で一部を公開していた時期があったので、その時に見ました。最初の印象は「よくできているな」、そして「情報商材だな」と思いました。

後で話を聞いてみると、やはり情報商材そのものだったことが分かりました。言葉遣いが面白く、非常に「キャッチー」なんですよね。読みやすく、分かりやすく工夫されているため、情報商材としての編集能力や構成力が非常に優れていると感じました。

――マニュアルはなぜこれほど売れたのでしょうか。

彼女と親しかったYouTuberの方から聞いた話ですが、あのマニュアルは、彼女がホストから「されたこと」を全てまとめたものなのだそうです。さらに彼女は、自分がホストから「して欲しかったこと」を追求し、それを突き詰めたものをマニュアルにしたのです。だからこそ、非常に売れ、人を騙すことができたのだと思いました。

つまり、「痒いところに手が届く」マニュアルだったということです。騙される側が「これが欲しい」と思うものを的確に捉え、買う側が「ここが分からないからサポートしてほしい」と思う部分まで細かくサポートするような作りになっていた。その細かさにおいては、彼女が頭一つ抜けている部分だと感じました。

――マニュアル内では「りりコミット」などの独自用語が使われましたが、どのような意味合いを持つのでしょうか？

「りりコミット」は、「コミット（信頼関係を構築）する」という言葉に、“りりちゃん”が考案したコミット術を組み合わせた造語です。おそらく、通常のコミットよりもさらに強力なコミット術という意味合いでしょう。

彼女は基本的に「フレーズ勝負」なんです。彼女とやり取りした手紙などでも、はっと目を引くようなフレーズが出てくることがあります。

「共感力」や「感性」

――マニュアルに出てくる「ギバーおぢ」などの分類は、具体的にどういうものですか。

いわゆる“おぢ”（おじさん）の中でも、与えたがるタイプ（ギバーおぢ）を見極めて狙い、損得勘定が強い人（マッチャーおぢ）や、逆に奪う側（テイカーおぢ）は弾く、という発想です。要は「助けたい気持ち」を持っている相手に、物語とフレーズで“助けさせる”。それを前提にしているので、会話のテンプレがよく効いたのだと思います。

――マニュアルの流れ（信頼構築→回収→アフターケア）についても教えてください。

まず信頼関係の構築で“自分の物語”を置きます。家族不和や学費、治療費などの弱者の語りですね。次にお金のお願い（回収）へ入るときは、金額の根拠を“正義”でラッピングする。終わったらアフターケアで感謝や未来の匂わせを入れて、返金の芽を摘む。LINEの文面や間合いが細かく手順化されているのが特徴です。

――渡辺受刑者には熱狂的な女性ファンが多くいましたが、どのような点に共感し、惹きつけられていたのでしょうか。

熱狂的なファン、いわゆる「濃いオタク」は、彼女の「共感力」や「感性」に惹かれていたのだと思います。彼女の感性は圧倒的に女性に向けられています。「社会で生きづらい」「社会で自分は虐げられている」と感じている人たちの多くが、彼女に共感してしまうのです。

渡辺さんはそういった思いを本気で感じているため、上辺で「そうだよね」と言うのではなく、「私もそうだったし、そうやって生きてきたから、じゃあみんなで社会とか“おぢ”とかに復讐してやろうぜ」という根っこの部分がある。それがファンを惹きつけたのではないでしょうか。

男性からお金を奪うという行為自体にも、ある意味で復讐的な部分があったのだと思います。オンラインサロンなどでお金を払っていったファンは、こうした彼女の根源的な思想に共鳴していたのではと感じました。

