高齢の親と暮らす未婚の子は、今や決して珍しい存在ではありません。しかし、その近すぎる距離感が、時として親子共に自立を妨げる「束縛」に変わってしまうことがあります。また、その関係性を変えようとするとき、時に苛烈なものとなるようです。

「あなたがいなくなったら…」一つ屋根の下、母の呪縛に苦しんだ40年

「常に母の視線を感じながら生きてきました」

山中美咲さん（40歳・仮名）は、現在都内の会社で働いています。半年前までは地元の東北地方で、5年前に父を亡くしてから母・好子さん（68歳・仮名）と2人暮らしを続けてきました。その暮らしは、美咲さんにとって息が詰まるような日々の連続だったと振り返ります。

「子どもの頃から母の干渉は強く、交際相手にまで口出しをしてきました。何度か、母親が原因で別れたこともあります。5年前に父が亡くなり、2人きりの生活になってからは、束縛は異常なレベルになりました。帰宅すれば『今日は誰と会っていたの？』『どうしてこんなに遅いの？』という質問攻め。私の部屋にも断りなく入り、クローゼットの中までチェックする始末……」

休日に友人と出かける計画を立てると、好子さんは決まって体調不良を訴えるのでした。「ママを一人にしないで……」。夫（美咲さんの父）を亡くし、近い親戚もいないため、頼れるのは娘しかいない。そうした状況から依存するのも仕方がないのかもしれません。しかし、美咲さんにとっては、自分の時間や人間関係がすべて母の管理下に置かれているようで、息が詰まる思いだったといいます。一方で、そんな母親をないがしろにすることができない自分もいました。

厚生労働省『令和5年 国民生活基礎調査』によると、高齢者のいる世帯のうち、「親と未婚の子のみの世帯」は383.6万世帯。高齢者世帯の18.5％を占めます。このなかには美咲さんのように、親子が共依存にあるケースもあるでしょう。物理的な距離が近い同居生活は、時として親子の精神的な依存を加速させ、それぞれの自立を妨げる呪縛となることもあるのです。

「私を捨てるのね」恋人との未来を前に、母、慟哭

転機が訪れたのは、美咲さんが40歳を迎えた年のことでした。以前から密かに交際していた5歳年下の男性が東京に転勤することになり、これを機に結婚、一緒についてきてほしいとプロポーズされたのです。

美咲さんは、プロポーズを受けるべきか迷ったといいます。

「息苦しい毎日ではありましたが、私がいないと母親は生きていけない……そんな危機感もあったので」

しかし、自身も母親から自立する最後のチャンスかもしれないと、数日間悩み抜いた末、美咲さんは意を決しました。そして、リビングでテレビを見ていた好子さんに向き合い、家を出ることを伝えました。

「お母さん、私、結婚する。彼と東京に行くことに決めたから」

好子さんは最初、冗談だと思ったのか笑みを浮かべていましたが、美咲さんの真剣な眼差しに、すべてを悟ったのでしょう。その表情はみるみるうちに怒りと絶望に変わりました。

「この私を一人で見捨てて、どこの馬の骨ともわからない男と暮らすっていうの⁉ なんて親不孝な娘なの！」

「年金、7万円しかないのよ。あなたなしに、どうやって生きていけばいいのよ」

甲高い声は、きっと隣近所にも聞こえたことでしょう。

「ママ、もう私に頼らないで。これ以上、ママの言いなりにはなれない」

振り絞るように告げた美咲さんの言葉は、好子さんの慟哭にかき消されました。親が子の幸せを願う気持ちは、時として「子を自分の手元に置いておきたい」という歪んだ支配欲にすり替わることがあります。美咲さんの決断は、母からの精神的な自立であり、母子共に必要な「絶縁宣言」でした。

「ただ心配だったのは、母の年金が月7万円程度だということです。これだけで暮らしていけるとは思えませんでした。貯蓄はあるものの、やはり不安で……」

美咲さんは毎月7万円ほどの仕送りをし、まめに電話をかけていますが、好子さんの怒りと絶望は収まらず、一度も電話に出ないそうです。

「振り込んだお金は、きちんと引き出されているので……当面はこれで安心かなと思っています」

［参考資料］

厚生労働省『令和5年 国民生活基礎調査』