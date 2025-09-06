女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月5日、第115話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第115話は、朝田蘭子（河合優実）が柳井家に屋村草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。柳井のぶ（今田美桜）たちは久々の再会に大喜び。その頃、柳井嵩（北村匠海）は手嶌治虫（眞栄田郷敦）の仕事場を訪問。アニメーション映画「千夜一夜物語」の主人公について考えながら、草吉を思い出し…という展開。

手嶌の仕事部屋には「男女禁制」の張り紙。手嶌は「漫画家にとって仕事場は聖域ですから。今まで誰も入れたことがなかったんです」。嵩は主人公の男について「風来坊っていうのはどうです？」「何か一つの場所にいられない事情があって、砂漠を転々としているんです」「昔、凄く面白い風来坊のおじさんがいて」とアイデアを明かした。

SNS上には「『男女禁制』という表現は流石」「まさに聖域。神の領域」「手嶌先生は本当に嵩の才能を認めてくれていたんだな」「誰も入れない空間に天才が2人」「靴紐といい、茶室居眠りといい、キャラ強めの手嶌治虫氏。短い出演時間でもインパクト大」などの声が続出。「手嶌プロに朝はない」の張り紙に続き、反響を呼んだ。

タッグを組んだ「千夜一夜物語」は果たして。