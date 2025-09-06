「やわらかいのに転がる」という新感覚パター！編集部員が試打解説

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

ピン スコッツデール アンサー 2D

グリップはツアーでも人気の「スーパーストローク」を標準採用！

S p e c●標準ロフト角／3度●標準ライ角／70度●ヘッド重量／360g●標準シャフト●価格／4万4000円

「G440」シリーズと同じく「TIMELESS BLUE（タイムレス ブルー）」を差し色に纏いしパター「スコッツデール」シリーズが新登場。ピンパター史上、もっともやわらかい打感。なのに、打音もしっかり聞こえて「すぅーッ」と転がる。インサート搭載なので高慣性モーメントでミスヒットにも強い、が特徴です。試打したのは、私が愛用中のパターと同モデルのややワイドなブレード形状の「アンサー 2D」。まずは打感、めっちゃやわらかい！

練習グリーンでは超がつくやわらかさからタッチが強くなりすぎたが「そうだ、これは転がりのいいパターだった！」と思い出してからはナイスタッチを連発。「すぅーッ」と転がってくれるので“読んだラインに打ち出し、乗せるだけ～”で打ったら方向もいい感じ。この「やわらかいのに、転がる」という新感覚は、ヘッドやネック形状、長さも普段とは違うものに挑戦してもいいかも。今作も全10モデルもありますからね。

「やわらかいのに転がる」という新感覚パター

大浪松之介 ベストスコア75

今年の一気試打（P59～掲載）は29本！1度にこれだけのドライバーを比較しながら打てるのはゴルフ編集者冥利に尽きるが、試打後のラウンドは毎年スコアが悪い！ 出だしは絶好調だったのに、その後は大乱調で大叩き！ だけど、試打者としてワクワクするこの企画、ほかの人に代わってほしくはない！

お問い合わせ：ピンゴルフジャパン clubping.jp