ポテトチップス50周年記念♡「感謝のほたてしお味」新登場

1975年に誕生したカルビー「ポテトチップス うすしお味」。以来、素材や味にこだわり、数千種のフレーバーを届けてきました。そして2025年9月、発売50周年を迎える記念として、特別なフレーバー『感謝のほたてしお味』が全国発売されます。お客様の投票から生まれたこの限定商品は、華やかでおめでたい味わい。半世紀の感謝を込めた特別な一袋をチェックしてみてください♪

50周年記念「感謝のほたてしお味」

『ポテトチップス 感謝のほたてしお味』は、ほたてをベースに昆布やかつおのうま味を重ねた奥深い味わい。

ゴールドのパッケージに50周年ロゴが輝き、特別感を演出します。内容量は53g、価格はオープン（想定税込170円前後）。

2025年9月1日より全国で販売されます。※一部店舗では取り扱いがない場合や、発売日が遅れることがあります。

名探偵コナン×ホテルニューオータニ♡豪華ビュッフェが9月増枠決定

カルビー大収穫祭2025も開催

発売50周年を祝う特別企画として、毎年恒例の「カルビー大収穫祭2025」も開催中。北海道の新じゃが収穫に合わせ、2025年8月4日から12月8日まで実施されます。

今年は50周年と連動した限定賞品が登場予定。自然の恵みとお客様への感謝を込めたキャンペーンで、記念フレーバーとともに楽しめます。

半世紀の感謝を込めた特別な一袋

カルビー「ポテトチップス」は、うすしお味の誕生から50年、たくさんのお客様に愛され続けてきました。

今回の『感謝のほたてしお味』は、その半世紀の感謝を形にした特別な味わいです。さらに「カルビー大収穫祭2025」では、北海道の新じゃがとともに記念の企画が楽しめるチャンス♡

日常のおやつ時間を彩る一袋をぜひ手に取ってみてください。