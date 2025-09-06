ガールズグループaespaの新ミニアルバム「Rich Man」が発売前にミリオンセラーを達成した。5日午後1時に各種音楽プラットフォームを通じて公開されたが、発売前の4日、先行注文数量が約111万枚を突破した。韓国メディアが報じた。

「Rich Man」は、6枚目のミニアルバムで、ミニ2集「Girls」、ミニ3集「MY WORLD」、ミニ4集「Drama」、正規1集「Armageddon」、ミニ5集「Whiplash」、シングル「Dirty Work」に続き、7度目のミリオンセターになる。

韓国メディアのヘラルドPOPは6日「今回のアルバムは、同名のタイトル曲『Rich Man』は荒いエレキギターサウンドが特徴で、中毒性のある口笛の音が印象的な『Drift』、相手の偽善的な姿を『Bubble』、夢幻的なR＆Bジャンルの『Count On Me』、軽快なトラックサウンドが特徴の『Angel ＃48』、ミディアムテンポのポップ曲『To The Girls』など、計6曲が収録され、aespaの多様な音楽を満喫できる」と詳報した。