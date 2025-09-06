韓国の大手芸能プロダクションのSMエンターテインメントが開催する、グローバル公演「SM TOWN LIVE」が来年、福岡で開かれる。「みずほPayPayドーム福岡」で、同1月31日から2日間、SM所属のアーティストが集まる。韓国メディアが報じた。

SM創立30周年記念の同イベントは、1月にソウルでスタートし、メキシコシティ、ロサンゼルス、ロンドン、東京で開かれた。福岡で開催されるのは初めて。

イベントには、東方神起、スーパージュニア、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT DREAM、NCT WISHらが出演する予定だ。

韓国メディアのスポTVニュースは6日「すでに先月25日から、福岡全域に今回の公演を知らせる大規模屋外広告が、主要地下鉄駅とランドマーク、地下商店街など、随所に進行されており、期待感を一層高めている」と報じた。

同メディアはさらに「SM TOWN LIVEは、全世界の主要都市で盛況裏に開催され、韓国単一ブランド公演初のフランス・パリ公演、アジア歌手初のニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデン公演、海外歌手初の中国北京オリンピックメインスタジアム公演、ドバイ初の大規模K−POP公演など、話題に上がり、ナンバーワングローバル公演ブランドの名声を固めている」と伝えた。