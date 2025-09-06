＜70代で未経験！？＞覚えが悪すぎてストレス！「正直辞めてほしい…」私、冷たい？【第1話まんが】
私（フクシマナツキ、40代）は2児の母。新卒入社したメーカーで正社員として働いています。夫（スバル、40代）も正社員ですが、私とは違う勤務先です。私の勤め先は数年前から人手不足が続いており、パートの募集枠を増やしています。年齢に関係なく積極的に採用することが増え、最近は初めて70代のパートさん（ヨシムラ）を採用しました。これまで私は新人の教育係になることが多かったのですが、70代の方は初めてです。
私はヨシムラさんの教育係に任命されました。「事務職は初めてで……ご迷惑をおかけすると思うのですが、よろしくお願いします」というヨシムラさん。
「え！？ 事務職初めてなの？」と、驚きはしたものの、正直「この年になっても働かないといけないなんて、大変だな」と少し憐れむ気持ちもあります。
ヨシムラさんはとにかく覚えが悪いです。メモを書いてもデスクが散らかっているからか、すぐになくしてしまいます。私が毎日同じ仕事内容を教えても、ヨシムラさんはまったく覚えない……こんな状態が3ヶ月続きました。私は同僚に愚痴ります。
人手不足の職場に70代のヨシムラさんが入社してきました。ヨシムラさんはご高齢だし、事務未経験だと言うので、私もある程度覚悟していました。しかしヨシムラさんは仕事をなかなか覚えられず、同じ質問を何度も繰り返します。
教育係を任された私は丁寧に仕事を教えてきましたが、3ヶ月経ってもヨシムラさんに改善の兆しが見えません。私の仕事に支障をきたすほどです。
私はヨシムラさんに辞めてほしいと思う一方で、自分の気持ちが冷たいのではないかと葛藤しています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
