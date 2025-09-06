¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤·¤«¥Ï¥³¥â¥Î¹ÔÀ¯¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤¤¤Þ¤ä»ÔÄ¹¤ÎÏÃÂê¤¬¥¿¥Öー¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ËÅì»Ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È»ÔÄ¹ÇÉ¡É¤¬»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³
»ÔµÄ²ñ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¡£ÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë»ÔÆîÉô¤Î°ËÆ¦¹â¸¶¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß·×²èÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ìÅÙÉ½ÌÀ¤·¤¿¼°Õ¤òÅ±²ó¤·¤¿¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÏÃÂê¤Ï¡È¥¿¥Öー¡É¤È¤Ê¤ê¡¢É½Î©¤Ã¤Æ±þ±ç¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï·ã¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ù»ý¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤äÃÏ°è¤Î¶õµ¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éー´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿LINE
¡Ö»ÔÄ¹¤¬Âå¤ï¤ê»ÔÀ¯¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯5·î¤Ë»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë»ÔµÄÁª¤Ç2²óÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ¦¹â¸¶¤Ç¤Ï¼ÐÌÌ¤Ë¹Âç¤Ê¥á¥¬¥½ー¥éー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò½»Ì±¤¬È¿ÂÐ±¿Æ°¤ÇÅà·ë¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ËÅì»Ô¤Î½»Ì±£Á¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ï¹ñ¤â¸©¤â¿ä¿Ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢°ËÅì»Ô¤â2ÂåÁ°¤Î»ÔÄ¹¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥á¥¬¥½ー¥éー·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½Êø¤ì¤ä³¤¤ò±øÀ÷¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á½»Ì±¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Åª¤Ë»ß¤á¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ®¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
½ðÌ¾¤ò½¸¤á¡¢¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÃÏÆ»¤Ê¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¹¶·â¤¹¤ë²øÊ¸½ñ¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏµöÇ§²ÄÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò½¸¤á¡¢»Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸©¤ä¹ñ¤Ë¤â³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ·×²è¤ò»ß¤á¤ëÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬½»Ì±¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½»Ì±£Á¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÀ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î½Õ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÎÙ¤ÎÇ®³¤»Ô¤ÏÄ®¤ª¤³¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ËÅì»Ô¤ÏÄÀÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÊä½¤¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ËÍ½»»¤¬²ó¤µ¤ì¤º¡¢Ãæ¿´³¹¤â¥·¥ã¥Ã¥¿ー³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¶È¤¬¾å¸þ¤¯Å¸Ë¾¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï42²¯±ß¤«¤«¤ë¿·¿Þ½ñ´Û¤Î·úÀßÈ¿ÂÐ¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ½ÐÇÏ¤·¡¢»Ô¤ÎÀ¯ºâ³¦¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¿ä¤·¤¿Á°»ÔÄ¹¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¬¥½ー¥éーÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿°ËÆ¦¹â¸¶¼þÊÕ¤Î»Ù»ý¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ä´Ñ¸÷¶È¤è¤ê¤â¿·¤·¤¤¥Ï¥³¥â¥Î¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅö»þ¤Î»ÔÀ¯¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÈà½÷¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£Á¤µ¤ó¡Ë
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÀ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÅì»Ô¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ï¶µ¼¼°Ê³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç»È¤¦Éô²°¤äÂÎ°é´Û¤Ë¶õÄ´¤¬¤Ê¤¯¡¢Á°¤Î»ÔÄ¹»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬ÀßÃÖ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼è¤ê¤Ä¤±¤¬¿Ê¤ß¡¢Ç¯Æâ¤ËÂÎ°é´Û¤Ë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Á´Éô¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤¬Âå¤ï¤ê»ÔÀ¯¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î»ÔÌ±£Â¤µ¤ó¡Ë
¤À¤¬»ÔÄ¹½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÅìÍÎÂçÂ´¶È¡×¤È¤Î³ØÎò¤Ï¥¦¥½¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï½üÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬Á´»ÔµÄ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï½üÀÒ¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢µ¶Êª¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¸ø³«¤Ï´è¤Ê¤ËµñÈÝ¡£¼¿¦¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ËºÆ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È°ìÅÙ¤ÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÌóÂ«¤âÈ¿¸Î¤Ë¤·¤¿¡£
»ÔµÄ²ñ¤ä»Ô´´Éô¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢9·î1Æü¤Ë»ÔµÄ²ñ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤òµÄ·è¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï10Æü°ÊÆâ¤Î¼º¿¦¤«¼¿¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¼°Õ¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤ä¡¢Åìµþ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö³¹¤ÎÀ¼¡×¤¬»ÔÄ¹ÈóÆñ°ì¿§¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»ÔÄ¹¼¼¤òË¬¤Í¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¥Þ¥À¥¤¤Î°ìËÜÄà¤êµù»Õ¡¦ÀÐ°æÀô¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ï»Ù»ý¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¤·¤¬¤é¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ê»ÔµÄ²ñ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡È¥è¥½¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ëÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡£
Â´¶È¤Î¿¿µ¶¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»öÌ³¼êÂ³¤¤Ç¼ê°ã¤¤¤¬µ¯¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤·¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤¬°¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤±¤É¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ê¤ó¤ÆÁ°¸À¤òËÝ¤¹¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ì¥¯¥Ì¥¯¤È¤·¤¿°ËÅì¤ÎÀ¯¼£¤ËÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤¬Èà½÷¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ë
Á°½Ð¤Î£Á¤µ¤ó¤â¡¢³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â°ËÆ¦¹â¸¶°ìÂÓ¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤ë¡£
¤·¤«¤·¡ÖÆÃ¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÊýÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¼¤Ï°ìÀÚÅÁ¤¨¤º¤ËºÇ½é¤«¤éÈÈºá¼Ô°·¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤Ë¤·¤«¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç¤â»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î³¹¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤ÊÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüËèÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬·ù¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
°ËÆ¦¹â¸¶¤ÎÊÌ¤Î½»Ì±¤Î£Ã¤µ¤ó¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÊÑ²½¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤â½üÀÒ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤ÏÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áû¤®¤¬µ¯¤¤¿½é´ü¤Ï¡Ø¡ÊÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
7·î¤ËÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¡È°ìÅÙ¼¿¦¤·¤Æ¤â¤¦°ì²óÁªµó¤Ë½Ð¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤Æ¡Ø5·î¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏÁ°»ÔÄ¹¤ËÆþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¼°Õ¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ÇÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¥¿¥Öー¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¬¥½ー¥éーÈ¿ÂÐ¤ÇÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ°¤¡¢²È¤ÎÁ°¤ËÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â³°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£Ã¤µ¤ó¡Ë
°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤È¤ß¤é¤ì¤¿Áªµó¤ò»ÔÀ¯¤ÎÅ¾´¹¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë²¡¤µ¤ì¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤À¤¬¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ç»ÔÌ±¤Ï»ÔÀ¯ÊÑ³×¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°Û¾ï¤Ê»öÂÖ¤ò¤É¤¦½ªÂ©¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤«µÄ²ñ²ò»¶¤«¡¢»ÔÄ¹¤Î·èÃÇ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ