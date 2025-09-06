◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-1広島 (5日、甲子園)

この試合6回1失点の好投を見せた大竹耕太郎投手と逆転満塁ホームランを放った大山悠輔選手が試合後ヒーローインタビューに臨みました。

大竹投手は初回、ワイルドピッチで先制点を許すも、その後はチェンジアップがさえて、凡打の山を築いていきました。3回には2アウト一、二塁のピンチを招くものの、小園海斗選手をファーストゴロに打ち取りピンチを切り抜けました。

最終的に6回85球1失点の好投で、前回攻略された広島打線へのリベンジを果たし、7月29日以来の勝利を飾りました。

大山悠輔選手は同点の場面で初回、無死満塁のチャンスで打席に向かうと、相手先発・森翔平投手の投げた初球を完璧に捉え、逆転となる満塁ホームランを放ち、チームの勝利に貢献しました。

試合後のヒーローインタビューで、大竹投手は自身の投球を振り返って「立ち上がりは先制を許してしまったんですけど、直後の大山さんの一打が本当に大きかったです。ありがとうございます」と、援護点を挙げた大山選手に感謝の気持ちを伝えました。大山選手は満塁HRの感触を聞かれ、「すごくよかったです。ああいう一本をもっともっと増やしていけるように頑張りたいと思います」と笑顔で振り返りました。