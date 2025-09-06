「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

やはりこの男には甲子園がよく似合う。切り込み隊長らしく仲間を鼓舞する姿が頼もしい。広島・中村奨成外野手が今季１５度目のマルチ安打をマーク。「安打が出ていないのは分かっていた。なんとか一本出せるように１打席目から集中していけました」と、３試合ぶりに快音を響かせた。

初回だ。プレーボール直後の大竹が投じた初球。内角の直球を右中間へはじき返し、二塁を陥れた。ベンチに向かってガッツポーズすると、赤く染まった左翼席は大盛り上がり。その後三進し、暴投で先制のホームを踏んだ。

三回２死の第２打席でも右前打を放ち、好機を演出。１打席目に続き、この打席でも３球目を捉え、「２打席目も変えずにピッチャーに向かって入っていこう」と積極的に仕掛け、１番としての役割を全うした。

これで甲子園では今季１８打数６安打、打率・３３３。セ・リーグの球場ではバンテリン（打率・３８１）に次いで好成績を残している。広陵時代の３年夏の甲子園では、１大会６本塁打の新記録を打ち立て、鮮烈な記憶を残した舞台。ユニホームが変わっても“甲子園のヒーロー”であり続けている。

チームは完敗を喫し、７年連続でのＶ逸が確定した。「ＣＳに行けるように頑張るしかないです」と力を込めてバスに乗り込んだ中村奨。シーズンはまだ続く。次なる目標に向かい、歩みを止める暇はない。