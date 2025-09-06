NCT 127ユウタ、Snow Man佐久間大介・Number_i平野紫耀…豪華有名人との交流告白【M：ZINE（エンジン）SM大集結SP収録に潜入】
【モデルプレス＝2025/09/06】テレビ朝日系音楽バラエティー番組『M：ZINE（エンジン）』（毎週金曜深夜1時30分〜※一部地域を除く）が、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」とタッグを組み、9月6日（土）、13日（土）（深夜0時30分〜）の2週にわたって放送する『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』。モデルプレスでは収録現場に潜入し、アーティストの様子をレポート。ここではNCT 127（エヌシーティーイチニナナ）（※9月6日放送）について紹介する。
【写真】NCT 127ユウタ＆Number_i平野紫耀の2ショット
“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M：ZINE（エンジン）』。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく同番組と、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」がタッグを組んだ特別編。今年創立30周年を迎える韓国大手事務所、SMエンタテインメントの所属アーティスト10組を招き、撮りおろしパフォーマンスあり、トークありの永久保存版となる『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を届ける。
NCT 127は「Walk」と「2 Baddies」を披露し、「準備できてますか！」「NCT 127 right here！」（マーク）と掛け声を上げるなどライブさながらの臨場感。ユウタを筆頭に、撮り終えるたびにスタッフに「ありがとうございます！」と感謝を伝える姿が印象的で、ジョンウやヘチャンは仲良くふざけるなど、忙しいなかでもしっかりと楽しんでパフォーマンスする姿が光っていた。
トークパートでは、「最近嬉しかったこと・驚いたこと」をテーマにしたコーナーも。ユウタは「最近HYDEさんとステージに上がったことが本当に嬉しかったですし、最近日本に来させていただいて、の佐久間（大介）くん（Snow Man）とかの平野紫耀くん（Number_i）とかとお会いする機会があって…」と豪華な有名人の登場に、若井からは「えぇ！」と驚きの声が。HYDEとの共演について「すごいデカい背中の兄貴で…」と感動の表情で明かしていた。
地上波とTELASAのそれぞれでしか見られない、番組だけの撮りおろしパフォーマンス＆トークを放送。放送後より見逃し配信ほか、TELASA独占のオリジナルコンテンツが続々と配信される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「M：ZINE（エンジン）」でSMエンタテインメントのアーティスト10組集結
◆NCT 127ユウタ、日本人アーティストとの豪華な交流明かす
◆TELASA独占のオリジナルコンテンツも配信へ
地上波とTELASAのそれぞれでしか見られない、番組だけの撮りおろしパフォーマンス＆トークを放送。放送後より見逃し配信ほか、TELASA独占のオリジナルコンテンツが続々と配信される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】