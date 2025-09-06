第1回【黒澤明監督の「民家の屋根を外せ！」発言は本当か 妥協を嫌った日本の巨匠は宮崎アニメで「すごく泣いちゃった」ほどナイーブだった】を読む

世界が認めた巨匠、黒澤明監督が88歳でこの世を去ったのは、1998年9月6日のことだった。ダイナミックな映像表現や普遍的なヒューマニズムなど、「世界のクロサワ」を評価するポイントは山ほどあるが、日本では撮影時の大胆エピソードでもおなじみである。

死去から27年、そんな黒澤監督の伝説を、出演俳優とスタッフ陣の証言で振り返ってみよう。彼らが見た「乱」の戦闘シーンや「七人の侍」の焼き討ちシーンは、やはり令和では考えられないスケールだった――。

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2010年4月1日号「馬すら演技した『黒澤明』の伝説」を再編集しました。文中の年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

【写真】黒澤監督83歳を祝う場に駆け付けた面々は…所ジョージさん、淡路恵子さん、淀川長治さん、京マチ子さんの姿も

馬まで監督の指示に従っていた

28億円の巨費を投じた「乱」（1985年）の戦闘シーンは大きな話題となった。

黒澤明監督（1993年撮影）

「まるで絵巻物のような合戦映画で、非常に絵画的でした。リアリズムを目指したのではなかったのですが、結果的にリアリティーがあるものになりましたね」

とは、出演した俳優の井川比佐志さん（73）。

「そのためには壮大な仕掛けが必要だったのでしょう。数百頭の馬を集めて調教したり、足りない分は牧場主に声をかけて借りたり、輸入したり、とにかく本物を使っていました。馬が駆けるシーンでは、あらゆるスタッフが砂の入った袋を担いで砂ボコリをまき散らしていましたね。馬まで監督の指示に従っていましたよ。“よーい！”と言うと馬がピシッと止まり、“スタート！”と言うと一斉に走り出すんです」

“黒澤天皇”の威光は馬にも届いたということか。妥協を許さないという姿勢は晩年になっても変わることはなく、「八月の狂詩曲（ラプソディー）」（1991年）でも同じだった。

監督も出演者もびしょ濡れ

井川さんは続ける。

「ラストシーンは主役の村瀬幸子さんが台風の中を飛び出して行き、それをみんなで追いかけるという場面です。この時、本物の台風の中で撮影を狙い、台風情報が入ると、各地に散らばっていた出演者やスタッフが、ロケ現場の御殿場に集まってスタンバイするという状態でした。でも、雨の強い時は風が弱かったり、とうまくいかない」

結局、撮影に向いた台風は来ず、人工的に風雨を作ることになった。それでもさすが黒澤組、ものすごいことになった。

「ヘリコプターがホバリングして風を起こし、我々が走ってゆく先には巨大な扇風機を設置し、強い風を吹かせていましたね。さらに、実際に台風で揺れている様子を再現するため、背景の木にスタッフがロープを結んで、はいつくばったりして数人がかりで引っ張っていましたよ。水は穴をあけた鉄管から放射させましたが、それでは足りず、ポンプ車からホースを引いて水をまき散らしていました。おかげで監督も出演者もびしょ濡れ。村瀬さんなんてお年なのにもうグシャグシャになっていましたよ」（同）

「七人の侍」焼き討ちシーンの裏側

台風が来なければ、台風を作る。ないものを何でも作ってしまうのが、黒澤流だ。「用心棒」（1961年）では街を造り、「乱」では4億円をかけて燃やす城を建築した。そして傑作の誉れ高い「七人の侍」（1954年）では、村を造り、野武士の山塞も造った。その山塞を焼き討ちするシーンの撮影は今でも語り草だ。

「僕が黒澤さんに“早くやりましょうよ”というと、“まだ駄目なんだよねえ”と言う。“火をつけるのに消防車が来て、許可が下りないとできない”と言うんだ。その日は乾燥注意報が出ていて、消防車が出払っていたんです。なかなか始まらなくて、黒澤さんはそわそわしていた。前に火事のシーンで失敗して、うまく燃えなかったとかで、セットに石油をたらしたりして、やけに落ち着きがなかった」

というのは、百姓・利吉役で出演した俳優・土屋嘉男さん（82 ※2017年2月死去）である。

「しかし、いざ撮影が始まると、空気は乾燥しているわ、石油が多めにたらされているわで、撮影が終わる前にセットが焼け落ちちゃったんです。僕なんて眉も髷も全部焼けちゃって、熱くて熱くてしょうがないから、池に行って泥を顔に塗って、また熱くなり池に行く。そんなことをくり返していたんです。熱風に囲まれたものですから、僕のところからは、黒澤さんが何を言っているのか聞こえない。“続けろ！”なのか、“やめろ”なのか、全然わからない」

黒澤監督も後日に「一生忘れないな」と

土屋さんは続ける。

「あるシーンでは僕が火に飛び込もうとして、千秋実さん（七人の侍の一人、林田平八役）が“やめろ”と言って止めるはずだったんだけど、いつまでたっても千秋さんは来てくれない。ふと振り返ると、千秋さんは随分離れたところで銃撃にやられて死んでしまっている。あれには驚いた。他のキャストも、斬られた野武士も熱くてしょうがないからモゾモゾ動いて池に行こうとする。おまけに、馬は綱を切って逃げ出すし、中には背中の皮が全部剥けた人もいたんですよ」

撮影は混乱の最中、続行された。

「後でラッシュを見ると、フィルムに黒澤さんが映っているわ、消防車が映っているわで、大変だった。撮り直したシーンもあったけど僕のところはそのままでした。あれはお芝居じゃない。燃えすぎたんですよ。しかも、三船（敏郎）さんは火傷で火脹れになった僕の顔をバチーンと叩く。後に黒澤さんと釣りに行った時、“山塞の火事場の場面は一生忘れないな”とシミジミ言っていましたが、そりゃそうだと思いますよ」

才能と性格が好きだったからついて行った

黒澤監督を“巨匠”と呼ぶ人は多い。しかし、映画は1人で作るものではない。多くの人が支えた。それにしても、これほどの苛酷な要求にスタッフや出演者は何故耐え得たのだろうか。

「監督について行ったのは、彼の狙いが良いもので、そしてその才能、性格が好きだったからです。現場での優れた決断力は見事で切れ味が良かった」

こう語るのは、スクリプター（記録係）として19本の黒澤作品に携わった野上照代さん（82）だ。

「自分の存在は初めから、監督のペンであり消しゴムですよ。つまり監督にとって、いかに使いよいペンであるかを心がけて、一生懸命やってきたんです」

監督との出会いが一生を決めたという人は多い。9歳の時に「赤ひげ」（1965年）に出演、天才的子役と賞賛され、その後も黒澤作品を支えた頭師佳孝さん（55）もその一人である。

「厳しい監督で、子役だからといって特別扱いはしませんでした。『赤ひげ』のあるシーンで監督から一発OKが出て、“百点満点だ”と言ってもらえたことがありました。僕にとって、この満点を頂いたことが、その後、役者人生を歩ませたのだと思っています。今も俳優を続けられているのも、監督のおかげだとつくづく思っています」

前出の野上さんは言う。

「『七人の侍』のラストシーンのように、刀を突き刺した土饅頭の上を風が吹き過ぎていくようだ、と以前書いたこともありますが、そんな気がします」

しかし、いかに時が過ぎようとも、黒澤作品の輝きが失われることはない。

＊＊＊

「芯の所では人間臭くて一直線」――。第1回【黒澤明監督の「民家の屋根を外せ！」発言は本当か 妥協を嫌った日本の巨匠は宮崎アニメで「すごく泣いちゃった」ほどナイーブだった】では、香川京子さんや出目昌伸監督、木村大作監督、娘の黒澤和子さんらが黒澤監督の素顔を語っている。

