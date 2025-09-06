為替相場まとめ９月１日から９月５日の週
１日からの週は、週末の米雇用統計を控えて神経質な展開だった。週前半は米金利上昇や財政懸念を背景にドル買いが進み、ドル円は一時149円台に迫った。氷見野日銀副総裁の利上げに慎重な発言や、森山自民幹事長辞任の報道を受けて日本の政局不透明感も円売り要因となり、円は全般に軟調で推移した。ただ、植田日銀総裁の為替発言や米求人件数・ADP雇用統計の弱さが伝わると、ＦＲＢの利下げ観測が高まって、ドル円は148円割れまで急落する場面も見られた。ユーロは欧州製造業ＰＭＩや南欧諸国の指標が堅調だったことに支えられ、対ドルで1.16ドル台後半を維持するなど底堅かった。また、次回ＥＣＢ理事会を前に利下げの早期実施が否定的との市場観測もユーロを下支えした。一方、ポンドは英長期債利回り急騰をきっかけに急落する場面があったが、リーブス英財務相の財政規律強調発言で売りは一服した。その後も不安定さを残した。全体としてドルは前半に強含み、後半は弱い米指標に押され売られるなど方向感に乏しい状況で米雇用統計発表を迎えた。そして、週末の米雇用統計は弱い内容となったことでドル安が強まった。ドル円も急速に売られ一時１４６円台まで下落。非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が２．２万人増と予想を下回る内容となり、労働市場の冷え込みを示す内容となった。短期金融市場では今月の利下げ確率を完全に織り込んだほか、９月を含めて年内３回の利下げも確率を７０％超まで引き上げている。
（１日）
東京市場では、ドル円は午前にしっかりとした動きを見せたが、午後は上値の重さが意識された。前週末に146.80割れまで下落後、NYのドル買いが継続し147.38まで上昇。ただ金曜高値を抜けられず反落し、午後には147.00超で売りに押され146.80近辺へ下落した。週末の米雇用統計を控え、方向感は定まらず神経質な推移となっている。ユーロドルは1.1690近辺で始まり、その後ドル安基調が強まり1.1730台まで上昇。ドル主導の流れでユーロ円は一時172.28まで上げた後に下落しつつも172円前後を維持した。ポンドドルは1.3490台から1.3540台まで上伸。ただユーロポンドがユーロ高で推移し、伸びは限定的。ポンド円は199.08の高値をつけたのちドル円の下落とともに198.70近辺での推移となった。
ロンドン市場は、ドルが軟調に推移している。特に対欧州通貨で顕著。ユーロドルは1.17台乗せ、ポンドドルは1.35台前半など底堅く推移している。ドル円は147円を挟んで売買が交錯し、方向性は希薄。クロス円は対ドルでのユーロやポンドの上昇を受けて、円安方向に動いている。欧州株や米株先物・時間外取引は小高く推移しており、リスク動向は落ち着いている。ただ、原油や金は買われており、米政治リスクや地政学リスクなどへの警戒感もあるようだ。本日は一連の英欧製造業ＰＭＩが発表されている。そのなかでスペインやイタリアの数字が好調だったことがユーロ買いを誘った面が指摘される。独仏ユーロ圏に英国は確報値で市場は反応薄だった。米連邦控訴裁判所がトランプ大統領の報復関税を違法とする判決を下したことが、ドル売りを誘っているとの見方もあるもよう。このあとのＮＹ市場がレーバーデーのため休場となることから全般に動意薄となってきている。
ＮＹ市場はレーバーデーのため休場。
（２日)
東京市場では、ドル円は円売りが優勢となり、終始堅調推移。朝方147.08付近から、氷見野日銀副総裁が地方講演で慎重姿勢を示したことを受け147.70台へ上昇。その後の10年国債入札が応札倍率3.92倍と高水準を記録し、利回り低下を背景に円売りが強まると、午後には148.00台まで上伸し、8月27日以来のドル高円安圏に入った。ユーロ円も朝方172.28から70台へ上昇、円売り加速で173.20付近まで上伸。ポンド円も199.20から200.20台まで上値を伸ばした。ユーロドルは朝の1.1720近辺から一時1.1680台へ軟化したが、対円でのユーロ高が支えとなり1.1700前後まで回復。ポンドドルも1.3549から1.3520まで小幅安。全体として氷見野発言と国債入札が材料視され、主要通貨で円売り基調が鮮明となった。
