世界が認めた巨匠、黒澤明監督が88歳でこの世を去ったのは、1998年9月6日のことだった。「姿三四郎」（1943年）から「まあだだよ」（1993年）まで、残した映画は30本。

ダイナミックな映像表現や普遍的なヒューマニズムなど、「世界のクロサワ」を評価するポイントは山ほどあるが、日本では撮影時の大胆エピソードでもおなじみである。珠玉の作品の裏では、もう一つのドラマが展開していたのだ。

【写真】笑顔がそっくり！ 黒澤監督83歳を祝う場で長男・長女とストーショット…淡路恵子さん、京マチ子さん、市川崑監督の姿も

そんな黒澤組の現場を体験した面々は、それぞれに当時の“衝撃体験”を語り継いでいる。制作現場をとりまく環境が変化した今では議論を招きかねない内容だが、黒澤監督の思いが類まれな“熱”を生んでいたことはたしかだ。死去から27年、そんな黒澤監督の伝説を、出演俳優とスタッフたちの証言で振り返ってみよう。

黒澤明監督（1993年撮影）

（全2回の第1回：以下、「週刊新潮」2010年4月1日号「馬すら演技した『黒澤明』の伝説」を再編集しました。文中の年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

撮影現場に古今亭志ん生が

女優の香川京子さん（78）は、17作目「どん底」（1957年）で初めて黒澤作品に出演した。ゴーリキーの原作を、江戸時代の長屋に舞台を移した群像劇である。

「まだ20代だった私は、黒澤組に声をかけていただいただけでも嬉しい反面、自分が出たことで作品を壊したら大変だ、と凄いプレッシャーを感じました」

こう語るのは香川さんご本人だが、初めて撮影現場に入って驚いたという。

「そこに噺家の古今亭志ん生さんがいらっしゃったんです。砧撮影所の2階の部屋で40人ぐらいのスタッフが師匠を囲むようにして『粗忽長屋』の一席を聞かせていただきました。最前列には黒澤監督が座って噺に耳を傾けておられました。監督さんとしては、江戸時代の長屋の雰囲気をスタッフに知ってもらうために師匠を呼ばれたと思います」

昭和の大名人、5代目古今亭志ん生は、1956年に「お直し」で芸術祭賞受賞、1957年には落語協会の会長に就任するなど、当時、全盛期だった。

「そんな落語界の大御所が古い畳の部屋で、しかも手の届くような近いところで一席語る。私は、黒澤監督でなければできないこと、これが黒澤組なのか、とただただ“凄いなあ”と思いました」

「民家の屋根を外せ」とは言っていない？

香川さんはその後、「悪い奴ほどよく眠る」（1960年）、「天国と地獄」（1963年）、「赤ひげ」（1965年）、「まあだだよ」に出演したが、現場でいつも感じていたのは、監督のこだわりだったという。

「撮影は随分と時間をかけて行われました。個々のシーンに細部まで凄くこだわっていました。『天国と地獄』では横浜の高台に権藤家のセットが作られましたが、シーンが午前中のものであれば撮影は11時頃、“今日はこれまで”と言われて、その日の撮影は終了。後は日差しの位置が変わってしまうためで、そのシーンの撮影では、同じ時間帯に何日間か通いました。これも印象に残っていることの一つです」

その「天国と地獄」で今や伝説となっているのは、「民家の屋根が邪魔だ外せ」と黒澤監督が発言。実際にその屋根を取り払ったというエピソードだ。

「（誘拐犯一味に）身代金を投下するシーンで、監督は“屋根を外せ”と言ったのではなく、“あれが見えないとだめだよ。どうする、どうする!!”とそう言ったんです」

いうのは、映画監督の出目昌伸氏（77 ※2016年3月死去）。黒澤作品では、「天国と地獄」の他、「用心棒」（1961年）、「椿三十郎」（1962年）、「赤ひげ」の助監督を務めた。

「そう強い口調で言われると、やはりクライマックスの勝負カットですし、ちゃんと監督が計算された上のことですから、やるしかないですよね。そこで製作部がその民家に交渉に行きました。住んでいる人のためにホテルも手配しましたし、撮影後にはちゃんと直したはずですが、住人の方はいきなり屋根を外せと言われて、びっくりされたでしょうね。2階には病人の方がいたそうですし」

椿の木にひとつひとつ椿の花を付けて

とにかくスクリーンに映る隅々にまで細心の注意を払っていたという。2009年公開の「劔岳 点の記」で高い評価を受けた木村大作監督（70）は、「椿三十郎」をはじめ5作品で撮影助手を担当した。

「『椿三十郎』で侍屋敷の椿の木にひとつひとつ椿の花を付ける時も、そのこだわりは凄かった。黒澤さんに“もうちょっと1センチ右”とか“1センチ左”とか言われて付けていくんです。とことん自分のイメージ、リアリティーを追求するこだわりには、ただならぬものがありましたね。

『椿三十郎』は僕にとって4本目の黒澤作品でしたが、それまで“デコスケ”とか“バカスケ”、時には“ヌケ作”とか呼ばれていましたが、椿を付ける時、初めて“大ちゃん”と呼ばれ、嬉しくて涙が出たのをよく覚えています。僕自身、黒澤さんの姿勢を受け継いでいきたいとの思いで『劔岳』を撮りました」

宮崎アニメを見て「すごく泣いちゃった」

黒澤監督が映画作りにあたり、凝りに凝るのは、「純真だから」と言うのは、監督の長女、黒澤和子さん（55）。晩年の作品「夢」（90年）から衣装担当として参加した。

「父は宮崎駿さんのアニメ『魔女の宅急便』を見て目を腫らして“すごく泣いちゃったんだ。身につまされたよ”と語るぐらいナイーブな人でした。外では強く映ったかもしれませんが、芯の所では人間臭くて一直線なんです。映画の撮影の時も、子供が欲しいものを手に入れるために駄々をこねるのと同じに、必死で自分の欲しい映像を追い求める一生懸命な姿が、スタッフを動かしました」

「夢」ではこんなことがあったという。

「シーンの中に狐の嫁入りがありましたが、狐の顔が出来上がるまで半年もかかったんです。最初はお面でやろうということで、色々試したのですが、どうもイメージに合わない。そこで人の顔が透けて見えるプラスチックのお面を作ってみた。これは父のお気に召したのですが、いざ撮影をしてみると、光ってしまう。

結局、人の顔に毛を植えてメーキャップの技術を駆使し、何回もメークテストをして、ようやく完成した。お金と時間をかけて、一つの狐を作り上げたんです」

あの幻想的な狐の嫁入りのシーンは、そうやって作り上げられたわけだ。

＊＊＊

監督が「あの場面は一生忘れないな」と――。第2回【「七人の侍」焼き討ちシーンは「燃えすぎ」「眉も髷も全部焼けた」…黒澤明監督も「一生忘れない」と言った大混乱の現場、出演者が明かした一部始終】では、伝説の中でも特にスケールが大きいエピソードについて、俳優の土屋嘉男さんがすべてを明かしている。

