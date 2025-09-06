９月６日放送【シューイチ★セブン】私にとっては劇的変化！自分史上スゴイ〜世紀の大発見〜
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、周りからしてみたら「なんてことない」けれど
自分にとっては「大発見！」と
自慢したいスゴイ事を街の１１４人に調査！
《出演》
坂巻有紗（シューイチ★セブンリポーター）
《坂巻有紗の世紀の大発見》
眠い時はまつ毛を上げると目が覚める
【撮影場所】台東区・浅草 西参道商店街
《街の皆さんの世紀の大発見》
・アームカバーを濡らしたまま身につけると涼しい
・電車内で席を立ちそうな人の見分け方
・人とすれ違う時に目を見てまっすぐ歩けばよけてくれる
・授業中に先生に当てられそうになった時
他の人を交互にチラ見し続けると自分は当てられない
・ナゲットの衣と中身を別々に食べると絶品
・冷蔵庫がない時はエアコンの風に当てればキャベツを保存できる！？
・ヤギと同じ色の服を着ると寄ってくる
・宿題は玄関でやるとはかどる
・しゃぶしゃぶの時は香味野菜を敷き詰めればお肉が迷子にならない
【撮影協力】しゃぶ葉 ドン・キホーテ浅草店
〈注文したメニュー〉
平日ランチ（午後４時まで時間無制限）※一部店舗で時間制限有
豚 しゃぶしゃぶ食べ放題コース １７５９円
・メモ画像をスマホのロック画面にすれば忘れない
・洋服の収納問題が解決する「ロールケーキ畳み」
インタビューに応じてくださった皆様
ご協力いただき誠にありがとうございました！！