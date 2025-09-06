『なにわ男子の逆転男子』にTWSが登場！「なにわ男子に憧れている」TWSから逆オファー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月6日放送のテレビ朝日『なにわ男子の逆転男子』に、初の海外からのゲストとして、6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が登場。なにわ男子とダンスリレー＆組体操で対決する。

■TWSとなにわ男子が“混合チーム”となりガチバトル

実は今回の出演は「なにわ男子に憧れている」というTWSからの逆オファーで実現。メンバーのHANJIN（ハンジン）と以前から交流もあった大西流星は「努力家でかわいい」とTWSの魅力をアピール。

そんなTWSとなにわ男子が“混合チーム”となり、ガチバトルを繰り広げる今回の『逆転男子』。なにわ男子は、藤原丈一郎、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜による“藤原チーム”と、大西流星、高橋恭平、大橋和也による“大西チーム”に分かれ、事前アンケートをもとに選抜されたTWSメンバーがそれぞれのチームに合流することに。チーム分けの重要な要素となったアンケートの内容も必見だ。

■白熱のダンスリレー＆組体操バトル

YOUNGJAE（ヨンジェ）、JIHOON（ジフン）、KYUNGMIN（ギョンミン）が“藤原チーム”に、SHINYU（シンユ）、DOHOON（ドフン）、HANJIN（ハンジン）が“大西チーム”に合流し、幕を開ける今回のバトル。まずはお題となっているダンスの振り付けを正確に覚え、それをチームに伝言ゲームのように伝えていく、「チームで繋げ ダンスリレーバトル」からスタート。

審査員を務めるs**t kingzのshojiは「ダンスに入るステップなどが日本とK-POPではちょっと異なるので、お題によっては苦戦するかも」とコメント。しかしバトルが始まると両チームともダンスの実力を存分に発揮。

1番目を買って出たJIHOON（ジフン）は「ドキドキします」と緊張しながらも、ほぼ完璧なダンスを披露。それを受けた道枝はうまくKYUNGMIN（ギョンミン）に伝えることはできるのか？ 一方の“大西チーム”はDOHOON（ドフン）からスタートし、大西、SHINYU、大橋と続いていくが…。

そしてお手本の組体操をチームで協力しながら完成させる「マネして組体操バトル」では、お題となる組体操の技3つを早く決めたチームが勝利に。大騒ぎのなか“大西チーム”からスタートした組体操は、まさかの展開へと…。

はたして勝利を掴むのはどちらのチームなのか？ そしてTWSとなにわ男子は交流を深めることはできるのか。

