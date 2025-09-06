Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

ゴルフのスコアを効率的に縮めるならグリーン周りの精度が重要。でも練習場通いは時間もコストもかかるし、自宅でショートゲーム練習の環境を作るのも難しいですよね。

その悩み、アプローチからパッティングまでを一連で練習できる革新的な「BLACK MAT GLIDE」が解決してくれるかも。フェアウェイとラフの質感、3距離のパット練習を1枚で実現。室内用ボールを使って毎日15分でも練習すれば寄せワンを量産できるかも!?

おトクなセールも実施中だったので、さっそく詳しく見ていきましょう。

質の高いショートゲーム練習を自宅で手軽に

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

「BLACK MAT GLIDE」の特長は高機能なアプローチマットとパターマットが一体化している点。

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

室内用ボールなどを使えばすぐにショートゲームの練習環境が完成。いつものパター練習にアプローチを加えることで、寄せワンの流れが掴めそうです。

2種4パターンの芝が練習できる

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

付属のアプローチマットはフェアウェイとラフの2種類。さらにマットの向きを変えれば順目と逆目も変更できるので実際のシーンに合わせた質の高い練習が可能に。

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

裏側は3層構造のラバークッション構造。床へのダメージや振動を抑えてズレにくく、快適な打感を実現しているそう。

最大2m70cmのパット練習もOK

パターマットは最大9フィート（約2m70cm）まで練習できるロングタイプ。こちらも滑り止め裏面でズレにくく快適に使える仕様です。

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

ゴルフの格言「ネバーアップ、ネバーイン（届かなければ入らない）」を体現する仕様なのもポイント。実践でも遭遇しやすい距離感とカップを少し通り過ぎる力加減を練習できるのはいいですね。

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

巻き癖がつきにくい素材なので使用後は簡単に丸めて収納OKだそう。長くて部屋には置きにくい人は一部を畳んで使いましょう。

アプローチマット単体なら4,990円〜、パターマットとセットで11,880円〜（いずれも税・送料込）からオーダー可能でしたので、練習場に行く時間が無い人は自宅でタイパよくショートゲーム練習を試してみてください！

アプローチからパットまで！“寄せワン”を極める新発想ショートゲームマット 4,990円 【アプローチマット：超早割 16%OFF】 詳細をチェック

