ショップ店員みたいなAIだ。

たとえばMicrosoft（マイクロソフト）製品にはCopilot（コパイロット）というAIアシスタントが作業をサポートし、Google（グーグル）ではGemini（ジェミニ）が実装されています。いろんなサービスにAIが不可欠となっています。

他のビッグテック企業はどうでしょうか？

アレクサじゃなくて「ルーファス」

Amazonの「Rufus（ルーファス）」が、日本でも使えるようになりました。Amazonストアとネット上の情報を学習した生成AIで、買い物の時に詳細な情報が表示したり、ザックリした質問でも「これはどう？」と商品が提案されます。注文状況も確認できるとのことです。

使えるのはAmazonショッピングアプリとPCのブラウザー。アプリなら右下にオレンジと青緑色の吹き出しアイコンが。PCなら左上の「≡ すべて」の隣にアイコン＋Rufusのボタンがあるので押してみましょう。

主な使い方

商品ページで「Rufus」をタップすると、「レビューのまとめを見る」や、もしイヤホンのページなら「マイクの音質はどうですか？」、「長時間つけていても快適ですか？」など代表的な質問があるのでタップで答えを知ることができます。

「Rufusに質問する」の窓から気になることも尋ねられますが、「具体的な情報は見つかりませんでした」と出ることも。無い情報は出せないので、そこは御愛嬌ですかね。Amazonは今後も改善していくというので、しばらく経ったら使いやすくなると思います。

自由に質問してみた

思いつくままに「料理を美味しくするには？」なんて聞いてみると？ もっともらしいアドバイスをくれました。実は前日にも同じ質問をしたのですが、その時は調理器具へのリンクが出たんですよね。一旦リロードして同じ質問をすると、今度は調味料がお勧めされました。

また、前日に「水道管が詰まった」と書いたら、クリーナーワイヤーや業務用洗浄剤へのリンクだけが出たのですが、今回はアドバイスと共にアイテムへのリンクが。

その下にはさらに深堀りできる質問がズラリ。毎回違った答えが出るのは、まだベータ版だから？ もしくはそういう仕様なのかもしれません。

もういっちょ。「ドンシャリサウンドのイヤホンは？」なんて曖昧な質問では、ピンポイントで4種類の製品へのリンクが出てきました。助言や解説はありません。

イヤホンに関しては、以前にわたしが別の生成AI「ChatGPT」で比較しまくって辿り着いたものが表示されているので、信憑性は高そうだと感じました。

予期せぬ出会いがあるかも？

「Rufus」で何気ない質問をすることで、意図せず面白いアイテムに出会えそうな予感がします。ヒマな時に遊んでみるのも良さそう。

