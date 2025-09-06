◇セ・リーグ 阪神6―1広島（2025年9月5日 甲子園）

昼過ぎまでは雨が降っていた。台風一過で青空ものぞいた甲子園球場には試合前、虹がかかった。それも二重だった。左翼スタンド上空、夕日に輝いていた。

阪神監督・藤川球児は「何か運が向いてくるかな」と感じていた。

ハワイには「ノー・レイン、ノー・レインボー」ということわざがある。沖縄へキャンプ取材に向かう際の機内番組でハワイ育ちのタレント、早見優が話していた。「虹を見たければ、雨をがまんしなくちゃね」

アメリカのシンガー・ソングライター、ドリー・パートンはこの言い伝えについて「誰もが幸せになりたいし、苦痛を味わいたくはないでしょ。でも、何かを成し遂げるには、まずは困難を乗りこえないといけないわ」とSNSに記していた。

優勝を目前にした阪神にとって、あの虹は何かの激励か、称賛に映る。2月の沖縄キャンプから、いや昨年のオフから練習を重ね、力を磨いてきた。苦しいこともつらいこともあったろう。土砂降りの日もあったはずだ。そんな選手たちだからこそ虹に出合えたのだ。

1回裏に決勝の満塁弾を放った大山悠輔も春から梅雨時までは打撃不振だった。4月終了時で打率2割3分5厘、6月終了時点でもまだ2割4分6厘、4本塁打だった。

そんなころ、藤川が試合前の雑談で「夏になれば大山は必ず打ちだします」と予言していた。森下翔太、佐藤輝明の3、4番が奔放にやれるのは「大山の存在があるから」と認めていた。

佐藤輝がこの夜、際どい球を辛抱し、フルカウントから2度、四球を選んだのも後ろに大山がいるからだろう。

大山の打球が左翼上空に舞うのをベンチで見届けた藤川は「いやあ、月がきれいだなあ、と思いました」と笑った。虹のあった所に十三夜の月が浮かんでいた。満月の2日前、満月に次いで美しいとされる。阪神の念願が満つるのも近い。

8月12日以来のスタメンだった木浪聖也も二塁打を放ち本塁に還った。藤川は「久しぶりに出て、いい1本も出た」とたたえ「たくさんの選手で戦ってきましたから」と全員でその時に向かう。

観衆4万2644人。8月30日巨人戦を1人上回り、今季最多だった。ファンの熱気も最高潮で、藤川は優勝を前に「幸せな時間」を味わっていた。 ＝敬称略＝

