バレーボール男子 イタリア戦のメンバー15人を発表 石川祐希や盒桐ら 6日と7日に対戦
日本バレーボール協会が5日、男子世界選手権壮行試合の日本代表15人が発表されました。
9月12日からフィリピンで行われる世界選手権前最後の調整となる試合はイタリアと激突。パリオリンピックでは準々決勝で対戦し、フルセットの末に敗れました。
試合は「LaLa arena TOKYO-BAY(千葉県船橋市)」にて、6日(土)が午後3時から、7日(日)が午後1時45分から行われます。
メンバーは、キャプテン石川祐希選手や郄橋藍選手ら2、3日にブルガリアと戦ったメンバーは変わらず挑みます。
▽発表された15人
【セッター】
9 大宅真樹(日本製鉄堺ブレイザーズ)
21 永露元稀(広島サンダーズ)
【アウトサイドヒッター】
5 大塚達宣(パワーバレーミラノ/イタリア)
11 富田将馬(大阪ブルテオン)
12 郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)
14 石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア)
15 甲斐優斗(専修大学4年)
【オポジット】
4 宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)
18 西山大翔(大阪ブルテオン)
【ミドルブロッカー】
2 小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)
17 西本圭吾(広島サンダーズ)
23 エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)
32 佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)
13 小川智大(サントリーサンバーズ大阪)
20 山本智大(大阪ブルテオン)