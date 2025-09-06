¡ÚÇ®Àï¡ª¡¡MLB¥·¡¼¥º¥ó2025¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á!?
¢£ÂÇ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢Åê¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹
MLB¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥õ·î¡£º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ÎµåÃÄ¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÀµÇ°¾ì¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
ºòµ¨¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿Æ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ïº£µ¨¤âÇ®¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¡¢8·î²¼½Ü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤Ë74¾¡57ÇÔ¤È¸ß³Ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¶¦¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÃæÈ×¤Ë¼ºÂ®¡£ÀïÎÏ¤¬µîÇ¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤À¡£
²¾¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¡¢ºòµ¨Æ±ÍÍ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬WS¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼Â¤Ïº£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«°Ê³°¤ÎÂÇ¼Ô¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¡Ö¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÉÔ¿¶¤Ç¶ì¤·¤à°ìÊý¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈÀµÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤Ç¤â°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏMLBÁ´ÂÎ¤Ç¤â°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦ÇË²õÎÏ¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¡£ÆÀÅÀ¿ô¤ÏMLBÁ´ÂÎ¤Ç¤â1°Ì¤È¿ô»ú¾å¤Ç¤âÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¼êÎÏ¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¾¡¤ÁÀ±¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡ÖÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤È¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬½ÕÀè¤«¤éÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¤â¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¥¤¥Ä¤é¤¬¼¡¡¹¤È¸Î¾ã¡£¡ØÀèÈ¯¿Ø¤¬¼å¤¤¡Ù¡ØÃæ·Ñ¤®¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÏ¢º¿¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÎÀèÈ¯»þ¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤¬»î¹ç½øÈ×¤«¤é¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
7·î¤Ë¤Ï7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¡¢·î´Ö¾¡Î¨.417¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¼ê¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ë¤âÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£DH¤òÂçÃ«¤¬ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÌî¼ê¤ÎµÙ¤àµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¼é¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ï´ó¤»¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ËÜÍè¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¤Ï¤º¤ÎÂÇÀþ¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÃ«¼«¿È¤â7·î¤ÏÂÇÎ¨.204¤ÈÂç¥Ö¥ì¡¼¥¡£¤·¤«¤·¡¢8·î¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¹¥Ä´¤Ç¡¢OPS¤â1.1Ä¶¡£ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â¾å¸þ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö8·îÈ¾¤Ð¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È¡¢Âç¿¶¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï¡ØÂÇ¤ÄÁ°¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë´¶³Ð¡Ù¤ò¤Þ¤À¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòµ¨¤â9·î¤Ë·î´ÖMVP¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½ªÈ×Àï¤Ç¤ÎàÂçÃ«ÌµÁÐá¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
8·î23Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Åêµå¤òÈäÏª
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡ÖÂÇ¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡ÖÅê¡×¤À¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÈ¯¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤òÉ®Æ¬¤Ë¶ð¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤é¤¬·øÄ´¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç104¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó167.5¥¥í¡Ë±¦ÏÓ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¤é¶¯ÎÏ¤ÊÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ù¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹µß±ç¿Ø¤Ç¤Î½øÎó¤ÏºÇ²¼°Ì¡£¤½¤ì¤Û¤É¼Á¤Î¹â¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿ØÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÆÀÅÀ¿ô¶¦¤Ë¥ê¡¼¥°²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ¾¡Éé¼å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤ä¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤éàÀï¤¨¤ëÁª¼êá¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê´üÂÔ´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¡¢¤Ê¤ó¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤â¤¦Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²¿¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡Öºòµ¨¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¶¯¹ëÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ë9·î¤ËÂÐÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤É¤ì¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÃÏ¶è¤ÎºÇ²¼°ÌµåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÍÍø¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀÜÀï¤ò½¦¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½ªÈ×Àï¤ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Í¥ë¤È¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Éüµ¢¤·¡¢¡ØÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡Ù¤â¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²ÔÆ¯¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï°¤¤¤â¤Î¤ÎÅê¤²¤Æ¤¤¤ëµå¤Î¼Á¤ÏÎÉ¤¯¡¢ÇÛµå¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¾¡¤ÁÀ±¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£
¤µ¤é¤ËÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î»³ËÜÍ³¿¤â´Þ¤á¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëàÂçÃ«¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑá¤Ï¼ÂºÝ¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤À¤±µß±ç¿Ø¤¬¼å¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ßÈÄ¸å¤âDH¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢DH¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¡ØÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡Ù¤ò·ç¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë9·î¤òµá¤á¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÂçÃ«¡£ºòµ¨Æ±ÍÍ¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤»¤ëÂç³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
