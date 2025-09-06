か、かっわいいぃぃいいーーッ♡【3COINS】大人こそゲットしたい！「330円キーホルダー」
いま、年代を問わず人気なのが、キーホルダーの“ジャラ付け”。まだ挑戦していない人や買い足しを検討している人は【3COINS（スリーコインズ）】のお値下げキーホルダーが狙い目かも。今回は、ふわふわとしたキュートな見た目のぬいぐるみキーホルダーをピックアップ。330円ながら細部にまでこだわったハイクオリティなデザインで、バッグやポーチのキュートなアクセントになりそうです。
ポップなパステルカラーのうさぎキーホルダー
【3COINS】「ぬいぐるみキーホルダー」\330（税込・セール価格）
バッグやポーチに付けると、パッと明るい雰囲気に見せてくれそうなパステルピンクのうさぎキーホルダー。耳が垂れたうさぎの首元にはハートのアクセサリーが付いており、可愛いをギュッと詰め込んだデザインです。触り心地が良さそうなふわふわの素材で、見ているだけでも癒されそう。ピンクのほかにパープルも展開しているため、イロチ買いしてジャラ付けを楽しむのもおすすめ。
犬好きにはたまらない！ ふわもこキーホルダー
【3COINS】「ぬいぐるみキーホルダー」\330（税込・セール価格）
毛足の長いふわふわ & もこもこのワンちゃんが愛らしいキーホルダー。つぶらな瞳や短い手足がキュートで、思わずなでたくなるかも。さり気ないハート型のチャームもかわいいワンポイントに。アイボリーのほかにブラウンもあり、イロチで付けたり、友達や家族とお揃いで付けるのもおすすめ。丸形フックで簡単に取り付けられるのも嬉しいポイント。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M