¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿5Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿Í¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï0¡Ý0¤Î5²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÌøÍµÌé¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿7µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»°¿¶¤Ë¾®³Þ¸¶»á¤Ï¡Öº£¤Î¤â»°¿¶¤¹¤ë¡£»°¿¶¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¸å¤¬Âç»ö¡£¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÂÇÀÊ¡¢Îý½¬¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ËèÅÙÆ±¤¸ËÞÂÇ¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Î¡Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤³¤¦¤À¤Ê¡¢°ã¤¦¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏÆ»¤Êºî¶È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢°ì·³ÄêÃå¤Ç¤¤º¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ëµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ¸å¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Þ¸¶»á¤Ï¡Ö°ì·³¤ÈÆó·³¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼Á¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÇÂ¿¾¯°ì·³¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£8ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÇÎ¨¤Ï2³ä¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£2³ä4Ê¬¡¢5Ê¬¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
