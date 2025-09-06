¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁ°¤ËÉ¬¤ºÆþ¤ì¤ë¡È¶Ú¥È¥ì¡É¡¡Äù¤á¤ÏµÕÎ©¤Á¡ÄÃæ³Ø¶¯¹ë¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯Îý½¬
2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3rd¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º´²ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ê¥¤¥ó
¡ÈÄº¾å·èÀï¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Î¢¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå5¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´¹ñ²¦¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö3rd¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡¡Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬8·î27¡Á29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤Îº´²ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ê¥¤¥ó¡Êº´²ì¡Ë¤Ï28Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤ÎÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë1-3¤ÇÀËÇÔ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤ËË¬¤ì¤¿Ìµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤âÌµÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¼ãÎÓ¶ÇÀ¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¤»î¹ç¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¹æµã¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¥á¥½¥á¥½¤·¤Æ¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¡£µã¤¯¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¥Ð¥ó¥È¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¼ºÅÀ¤â¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ï½àÍ¥¾¡¡£º£²ó¤Ï¤â¤¦1¤Ä¾å¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤·¤µ¤¬Êç¤ë¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¡£ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤È¤ÏÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¹½¤¨¤äÂÇ¤ÁÊý¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤ÇÁ´°÷Æ±¤¸·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¡£·¿¤Ë¤Ï¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¶ÚÎÏ¤¬È¯Ã£ÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤È¥¹¥±¡¼¥ë¼«ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÙ¤«¤¤ÅÀ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤Ä¤Ä´ðËÜÆ°ºî¤ÏÅ°Äì¤·¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÅØ¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬¤º¹Ô¤¦¤Î¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁ°¤ÎÏÓÎ©¤ÆÉú¤»10²ó¡£¡Ö365Æü¡¢»î¹ç¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÉ¬¤º¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¸ª¹Ã¹ü¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡×¡£²ó¿ô¤Ï10²ó¤È¾¯¤Ê¤¤¤¬¡ÖÃÃ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶ÚÆù¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏµÕÎ©¤Á¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î¾Éª¤ò¤Ä¤¯ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¡×¤ò30ÉÃ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÍÜ¤¤¡¢ÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÏÂÎ´´¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î´´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÞÍÕ¤Ï¹â¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²ø²æÍ½ËÉ¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¹øÄË¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£·ãÆÍ¤È¤«¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢ÃßÀÑ¤Î²ø²æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
Åê¼ê¤Î°éÀ®¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡¡À®Ä¹´ü¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤ÇÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢Åê¼ê¤Î°éÀ®¤òµó¤²¤ë¡£»î¹ç¤Ç¤Ïµå¿ôÀ©¸Â¤â¤¢¤ê¡Ö¤¢¤Þ¤êÅê¤²¤Ê¤¤¤È¡¢Åê¤²¤ë¶ÚÎÏ¤ä¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËèÆüÅê¤²¤¿¤é²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È»×°Æ¤¹¤ë¡£¡ÖÂÎ¤¬Àè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤¤Áª¼ê¤¬Âç¤¤¤Áª¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²õ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º£Âç²ñ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Îµ×²æ³¤ÐÞ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï179¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹130¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¤ËÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¼ð¤é¤·¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÓË°ö¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉ¬»à¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¸å¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£É¬»à¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¶å½£¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ãÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÎý½¬»î¹ç¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÇ¯´Ö²¿»î¹ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÔ²ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¥×¥ì¡¼¼«ÂÎ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÎýÅÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ÊÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹µ¤¨¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃæ³ØÌîµåºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤¬½ªÎ»¡£¸©³°¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÁª¼ê¤â¡¢¸©Æâ¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£º´²ìËÌ¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿2007Ç¯¤«¤é18Ç¯¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Î¡È¿¿¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡É¤Ç¡¢¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº´²ì¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç2²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º´²ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤Ïº´²ì¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÞ¤ËÇ¨¤ì¤¿º£²ó¤ÎÀËÇÔ¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎý½¬¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë