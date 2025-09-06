「iPhone 17 Pro/Pro Max」向けのクリアケースとされる画像を、海外リークアカウントが投稿しています。

↑Majin Buより。

リークアカウントのMajin Buが投稿した画像では、「iPhone 16 Pro/Pro Max」のクリアケースと比較して、以下のような違いがあります。

本体の横幅全体にわたる、大幅に大きくなった背面のカメラ特記の切り欠き 「MagSafe」を囲う部分が円と線ではなく、白く丸みを帯びた長方形のエリアに マグネット式アクセサリー「クロスボディストラップ」への対応

Bu氏によれば、アップルはiPhone 17 Pro/Pro Maxのクリアケースで特別な「ティンテッド（色付き）」エディションもテストしており、これは後日発売される可能性があるとのこと。今年の新型iPhoneでも、魅力的な公式ケースが登場しそうです。

Source: Majin Bu via MacRumors

