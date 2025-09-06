大至急！【マクドナルド】へ走れーーーーッッ！ 今しか頼めない「サイドメニュー」って？

月見好き集合～！ 今年も【マクドナルド】から、秋の大人気シリーズ「月見」が登場。今回は、バーガーと一緒に楽しみたい「サイドメニュー」をピックアップ。9/3より販売開始しているので、気になる方はお早めに！

ハマりそう！「瀬戸内レモンペッパーソース」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「コレ、定番化して欲しい」と熱望するこちらは、人気サイドメニュー・チキンマックナゲットの期間限定ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」です。レポーターHaruさんいわく「さっぱりとした瀬戸内レモンと、ピリッと辛いブラックペッパーは相性抜群」だとか。10月下旬までの期間限定ですが、早めに終了してしまうこともあるそう。ぜひ試してみてください。

絶対リピする！「あんバターとおもちの月見パイ」

月見はバーガーだけじゃない！ 今だけの限定スイーツも試してみる価値ありのハイクオリティ。レポーターHaruさんが「あまじょっぱくて美味しいぃ」とどハマりしてしまったご様子のこちらは、サクサク食感のパイに甘いあんことおもち、塩気のあるバターフィリングを合わせた「月見パイ」。見た目・食感・味、すべてにこだわりが詰まっていますが、なんとこちら\190（税込）で買えちゃいます。「最後の一口まで飽きのこない、美味しいスイーツ」と激推しされているので、月見スイーツ好きはお見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A