『やる気のないモノレール』という言葉と共に投稿された1枚の写真。ソファの背もたれの上で、とろけるように身を投げ出す猫ちゃんの姿が注目を集めています。投稿はXで15万表示を突破し、「本日の運転は終了しました」「ずっと遅延…でも良いかな♡」など、笑いの声が続出しました。

【写真：やる気のないモノレールみたい…『ソファにいる猫』を見てみると→笑っちゃう『脱力ぶり』】

本日運休中？やる気のないモノレール

Xアカウント『猫のしお むすび、飼い主はろで』に登場したのは、白黒ハチワレ猫の「むすび」くんです。

話題になったのは、夏の日に投稿された1枚の写真。ソファの背もたれに身を投げ出すむすびくんの後ろ姿は、投稿主さん曰く「やる気のないモノレールみたい」だったそう。暑さでバテちゃったのかな？人間のような脱力ぶりがたまらなくかわいいです。

モノレールことむすびくんは、発車する気配ゼロ。L字に曲げた前足がまるで“ブレーキ”をかけているかのようです。一向に動き出す様子がみられず「今日は運休中かな？」と笑ってしまいました。

脱力ポーズにXユーザーもほっこり＆爆笑

むすびくんの「やる気のないモノレール」姿を見たXユーザーからは「この暑さじゃ、もにゃれーるも、きっと溶けてしまわれたんでしょう…カワイィ…」「暑すぎるので本日の営業は終了です」「ぼーっとしたい気分ニャ」「停電かな」などといった声が寄せられていました。

後姿から醸し出す人間のような「脱力感」が、多くの人に笑いと癒しを届けたむすびくんなのでした。

今回は「後姿」にフォーカスが当たりましたが、むすびくんの魅力的な寝姿は、別の角度からも堪能できます。それぞれに異なる表情やしぐさにほっこり。いつまでも見ていられそうです。

Xアカウント『猫のしお むすび、飼い主はろで』では、今回登場したむすびくんと、同居猫のしおちゃんの日常を発信中。ふたり並んだ愛らしい姿もたっぷりと楽しめます。

投稿主さん、むすびくん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「猫のしお むすび、飼い主はろで」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。