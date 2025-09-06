寿命だと思い『お気に入りのキャットタワー』を買い替えたら…愛猫が見せた『まさかの表情』が64万再生「想像以上に怒ってて草」「ピサの斜塔」
長年愛用してきたお気に入りのキャットタワーを買い替えられてしまった猫さん。想像以上にお怒りのようで...。
話題となっている投稿は記事執筆時点で64.1万回再生を突破し、「お顔かわいすぎる」「ボロくても前の自分の匂いがついたやつが良かったんだね」「前のがよかっにゃって顔w」「思ってたんと違うって顔で草w」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：寿命だと思い『お気に入りのキャットタワー』を買い替えたら…】
お気に入りのキャットタワー
TikTokアカウント『ららちゃん』に投稿されたのは、サバトラ猫の女の子「らら」ちゃんがキャットタワーでくつろぐ姿。天井に届きそうなほど高い位置にハンモックのあるこのキャットタワーは、ららちゃんのお気に入りなのだそう。
しかし、長年の使用によりキャットタワーの支柱は傾き、爪とぎ部分はボロボロ…。そろそろ寿命だと感じた飼い主さんは、買い替えることにしたのだとか。
新調したキャットタワーにお怒り...？
新しく購入したキャットタワーは、以前のに比べコンパクトで、ハンモックではなく天井部分にベッドが付いているのだそう。以前のものとはだいぶ違うタイプですが、ららちゃんの反応はというと…？
なんと、キャットタワーのベッドに座り、飼い主さんを睨んだといいます！
ららちゃんの表情からは、「なんで捨てたにゃ！お気に入りだったのに！」という不満の声が聞こえてきそう。よっぽど、以前のキャットタワーが好きだったんですね…。
３日後には...
お気に入りのキャットタワーを買い替えられたことでお怒りだったららちゃんですが、3日後には新しいキャットタワーでくつろいでいたのだそう。
3日前とは打って変わって気持ち良さそうにキャットタワーのベッドでリラックスするららちゃんを見て、飼い主さんは「気に入ったんかい」と突っ込んでしまったのだとか。
何はともあれ、ららちゃんが新しいキャットタワーを気に入ってくれて一安心。これから、ららちゃんとキャットタワーの新しい思い出が刻まれていくことでしょう。
この投稿はTikTokで4.1万件いいねを獲得し、「ムッってしてるのかわいすぎる」「なんで新しくしたん？あれ気に入ってたんだけど？？って感じするwww」「ものすごい不満そうWWW」「あの体にフィット感がお気に入りにゃったのに」といったコメントが寄せられています。
TikTokアカウント『ららちゃん』には、サバトラ猫ららちゃんのキュートな日常の姿が投稿されています。帽子をかぶっておしゃれしたり、お友達猫のポポくんと遊んだりしているららちゃんの様子が見られます。
写真・動画提供：TikTokアカウント『ららちゃん』さま
執筆：kokiri
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。