阪急交通社がこのほど、全国の20代以上の男女537人に対して「予算が無限にあるなら、行きたい海外旅行先」についてアンケートを実施。その結果、1位には「イタリア」が選ばれた。以下は発表された順位。



【調査結果】「予算が無限にあったら行きたい海外旅行先」ランキング

1位 「イタリア」（35.0%）



2位 「フランス」（33.5%）



3位 「イギリス」（31.1%）



1位に選ばれたのは、豊かな歴史、芸術、美食で世界中の旅行者を魅了する「イタリア」。十分な予算があれば、歴史的建造物を改装した高級ホテルへの滞在や、ミシュランで星を獲得したレストランでの本格的なイタリア料理・地中海料理の食事といった楽しみ方ができる。五感を満たす、ラグジュアリーな旅を満喫できる旅行先の第1候補になるだろう。



僅差で2位となったのは、パリを中心に洗練された文化と美しい景観が魅力的な「フランス」。予算が無限であれば、世界のセレブ・VIPにも選ばれるエレガントな高級ホテルに宿泊したり、世界トップクラスのレストランで高級フレンチを味わったりと、まさに贅沢な体験ができる国となっている。シャンゼリゼ通りやモンテーニュ通りなどに軒を連ねる高級ブティックで、思う存分ショッピングを堪能するのも夢の一つだ。



3位は伝統と格式を重んじるイギリス。歴史的建造物や王室文化などに憧れを抱く人が多い国で、予算が潤沢にあれば、高級ホテルや格式高いレストランでの伝統的なアフタヌーンティーも楽しみたいところだ。



なお4位には「北欧（デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド）」（29.6%）が選ばれており、ここまですべてヨーロッパの国々が占めるという結果になった。



（よろず～ニュース調査班）