佐藤健の“幻の歌声”が気になりすぎた『BECK』公開から15年、バンドメンバーが超豪華！ キャストの今
ハロルド作石による同名コミックを『ケイゾク』シリーズ（TBS系）や『TRICK』シリーズ（テレビ朝日系）の堤幸彦による監督で実写化した映画『BECK』の公開から今年で15年。ここでは公開当時はまだまだ若手だった人気キャスト陣の現在をまとめていこう。
【写真】今見ると豪華すぎる！ 水嶋ヒロ、佐藤健らがバンドを組んだ『BECK』キャストの今（6名紹介）
■水嶋ヒロ
ニューヨークから帰国し、ロックバンド「BECK」を結成することになるRayこと南竜介を演じていたのは水嶋ヒロ。本作公開の前年には3本の連続ドラマに出演し、成宮寛貴とダブル主演を務めた映画『ドロップ』も公開されていた水嶋は、2010年に小説『KAGEROU』の作者として第5回ポプラ社小説大賞を受賞。同年12月には単行本として発売され大ヒットを記録した。また2014年公開の主演映画『黒執事』では、共同プロデューサーも兼任。2016年にはアメリカHBO制作のドラマ『GIRLS／ガールズ』シーズン5にも出演している。
■佐藤健
竜介と出会い、BECKのメンバーとなる天才ボーカリスト・コユキこと田中幸雄を演じていたのが佐藤健。本作公開の2年後、佐藤が主人公・緋村剣心を演じる時代劇アクション映画『るろうに剣心』シリーズがスタート。以降も日曜劇場『天皇の料理番』（TBS系）や連続テレビ小説『半分、青い。』（NHK総合）、『義母と娘のブルース』（TBS系）、『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）などの話題作に続けて出演した。
ちなみに映画『BECK』では、幸雄の歌声を敢えて聴かせないという演出が取られたが、2025年配信のドラマ『グラスハート』では、ファン待望の歌声を披露。劇中に登場するロックバンド「TENBLANK」としてデビューアルバムもリリースしている。
