¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØIn the Hand of Dante¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÍè¾ì¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢Æ±¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍè¾ì¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Á¡¼¥Õ¤È¥Ó¥ë¥±¥ó¥·¥å¥È¥Ã¥¯¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÇÂ·¤¨¡¢¥«¡¼¥ê¡¼¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥×¥é¥¹¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¤Ä¤ÞÀè¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¤òÊÒÊýµó¤²¤ÆÎ¾¼ê¤Ç»Ø¤ò»Ø¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤È¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢2019 Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÀ½¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÅ»¤¤¡¢¼ê¼ó¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥å¥·¥å¤ò´¬¤¤¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¼õ¤±¤¿InStyle¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÏÈþ¤·¤¤¿§¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃËÀ¤é¤·¤µ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Í¤Ë²¿¤È»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
