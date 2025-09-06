有吉弘行が人気後輩芸人に肛門科の検診を受けさせ、衝撃の事実が発覚。「気をつけないとな」と心配を寄せた。

【映像】衝撃の検査結果

8月31日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。誕生日を迎えた有吉が「自分のやりたいこと」を実現する一日に密着した。

ロケにはハナコ・秋山寛貴と真空ジェシカ・ガクが同行。有吉は2人を連れて肛門科を訪れた。有吉がやりたかったのは後輩2人の肛門科検診。秋山は以前のロケで長年の痔ろうを手術しており、そんな秋山の術後経過を確認すると同時に、初診のガクも視診・触診を受けた。霜降り明星・せいやは「ガクやらんでええって」と呆れ気味にぼやいた。

医師が肛門鏡を挿入すると、画面にはガクの“内部”が映され、有吉は「きれいだな」とポツリ。ところが医師は「コブありますよね」と指摘し、有吉は「ありますね！」と小さく驚いた。

医師は「これ、中の痔ですね」と隠れた痔を発見。「今のところは本人が気付いていないみたいなので、進行しないように気を付ける」とガクにアドバイスし、要経過観察という結果に。有吉は「痔があるにはあるということか」「気をつけないとな…」と心配。後輩の健康を思いやった。