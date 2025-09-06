佐藤満春の書籍『すごいトイレのはなし』神奈川・大阪・山形の課題図書に
お笑いコンビ・どきどきキャンプで放送作家としても活躍している、佐藤満春による書籍『すごいトイレのはなし 1万以上の便器をみがきつづけて。』が、各都道府県の課題図書に採用されている。
【画像】深くて楽しいトイレの話が紹介されている佐藤満春の書籍
同書は、毎日行くのにトイレにはなぞがいっぱい。穴のむこうはどうなっているのか。便器はどんなふうに進化してきたのか。オフィスビルや野球場でのトイレそうじの発見とは。「名誉トイレ診断士」の資格を持ち、さまざまなトイレそうじの現場を経験してきた佐藤による、深くて楽しいトイレの話。日常から世界の問題や、大切なメッセージがみえてくる。クイズや4コマつきとなっている。
神奈川県新聞主催 第42回夏のすいせん図書読書感想文コンクール、2025 第21回 大阪こども「本の帯創作コンクール」課題図書、第58回 YBC読書感想文 本の森たんけん（山形県推薦）などに入っている。
