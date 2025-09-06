『ヤーレンズANN0』真裏の24時間テレビネタ ボイストレーナー登場で特別企画も
お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。8月30日深夜、17回目の放送を迎えた。
【写真】ボイストレーナー登場で特別企画を行ったヤーレンズ
冒頭のボケで、楢原が「横山裕さん、お疲れ様でした。合間を縫ってのスペシャルウィークということで、本当にスペシャルでしたね。テレビとラジオの架け橋」とコメント。「普段のステージで鍛えた肺活量。走りながらのオールナイトニッポン。まさに流れていくようなトークスキル」とボケ倒すと、出井が「流れていたのは、プールの方！ニッポン放送、誰もいないぞ！大人が0人！」と直前の『オードリーANN』の内容と絡めてツッコミを入れた。
のど支え(ボイストレーナー)柴野真理子さんが登場。「夏だ!歌おう!真夏のヴォイストレーニング教室 楢原真樹のヴォイトレ教師 柴野真理子さん生登場SP」と題した企画を届けた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
