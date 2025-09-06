予定がぎっしり詰まった慌ただしい日々の中で、学習に時間を割くことは意外と難しい。そんな毎日を過ごすなかでも1日1ページめくれば、自身を問い直し、重点課題を見つけ、あなたが成長するきっかけを与えてくれるのが、書籍『リーダーを支える365の言葉』だ。本連載では、同書から珠玉の金言をご紹介していく。今回は、リーダーが注目プロジェクトに選ぶべきメンバーの重要な3つの条件について、ネイサン・ファーらの論文から一節を紹介する。ふと目にした言葉から、自身を振り返り、発見し、考え、学び、想像しよう。きっと新たな発想や闘志が生まれてくるだろう。

注目度の高い大きなプロジェクトのメンバーを選ぶ際には、パフォーマンスの高さだけでなく、以下の資質を基準に人選しよう。

・不確実性に強い ：最終ゴールが遠くても、好奇心と集中力を維持できる人。

・混沌の中で物事を体系化し、行動を起こす ：状況が変化しても、チームを前進させられる人。

・つなぎ、具体化する ：さまざまな情報やアイデアの間につながりを見出し、具体的な形にできる人。

上記の人材と能力を揃えれば、チームで新たなチャンスをつかむことができるだろう。

出所：

“If Your Innovation Effort Isn’t Working, Look at Who’s on the Team”（未訳）

ネイサン・ファー

カイル・ネル

トマス・ゾエガ・ラムゼイ