長野・野沢温泉に新ホテル「mont（モン）」2026年1月誕生 “火と水”テーマの全10室＆薪火レストランも完備
【女子旅プレス＝2025/09/06】長野県下高井郡野沢温泉村に新宿泊施設「mont（モン）」が、2026年1月19日に開業する。
◆野沢温泉の新ブティックホテル「mont」とは
「mont」は、冬のスキーシーズンで知られる観光地・野沢温泉村の、築100年の旅館をリノベーションして、新たに生まれるブティックホテル。
コンセプトはこの野沢温泉の土地を象徴する「火」（伝統火祭り「道祖神祭り」）と「水」（温泉・雪・湧水）。生命の源でもある相反する二つの要素が生み出すエネルギーを、デザインやサービスに取り入れる。
宿泊者以外も利用可な「薪火レストラン」では、クラフトジンとともに季節の食材を活かした料理を味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■mont（モン）概要
所在地：長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9521-1
客室数：全10室
＜アクセス＞
電車・バスの場合
北陸新幹線：東京駅〜飯山駅（約1時間50分）
バス：飯山駅〜野沢温泉中央ターミナル（約30分）
車の場合：
野沢温泉村内の駐車場を利用
