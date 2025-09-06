「初芝」はなんて読む？大阪府にある駅名！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「初芝」はなんて読む？

「初芝」という漢字を見たことはありますか？ 大阪府にある駅名で、ひらがな4文字です。 いったい、「初芝」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はつしば」でした！ 初芝駅は、大阪府堺市に位置する駅です。 そんな初芝駅は、もとは1898年3月に「西村駅」として開業しました。 しかし、1934年に南海鉄道が住宅経営を企画し、その経営地として西村駅前の土地4万2千坪が決まった際、新住宅地を大々的に売り出すためにPRとイメージチェンジが必要になったのだそう。 そこで、南海鉄道は社内で駅名を募集し、新しい住宅地のイメージにふさわしい「初芝」という名称が選ばれ、駅名として採用されたそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『南海電鉄』

ライター Ray WEB編集部