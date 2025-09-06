世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが６日、自身のインスタグラムに新規投稿。大会公式のインタビューに応じた様子を公開し、ファンの反響を呼んだ。

「根掘り葉掘りと、競技のことから競技から離れたことまで色々なお話を引き出していただきました」とつづった中島。初の世界陸上が目前となり「これまでずっと応援してくださっている方も、最近知ってくださった方も、『おい、お前だれやねん！』と初めて見てくださった方も、少しでも知ってもらえるきっかけになれば嬉しいです」と記した。

「世界陸上を前に、こうして自分の思いや感情を形にしてもらえるのはとってもありがたいな〜〜〜と感じてます 他の選手の裏側についてもたくさん紹介されているので是非見てみてください！きっと応援するときにより一層楽しんでいただけると思います」と自分だけでなく他の選手もＰＲ。バッチリと戦闘モードの表情や、髪をおろしたふんわりショットをアップした。

ファンも「ひとみんカッコいい」「ひとみさんのステキさは誰の心にも響く」「笑顔のひとみさんが大好き」「めっちゃカッコいいです」「美しくて、麗しいです」とコメントを書き込んでいた。