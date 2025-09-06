ハローキティ×サマンサタバサ♡タータンチェックのバッグ＆財布が登場

サマンサタバサから待望の「ハローキティ」コラボアイテムが登場しました♡ 英国・スコットランドの伝統的なタータンチェックと、愛らしいハローキティモチーフが融合したバッグや財布、チャームは、大人の女性も日常に取り入れやすい上品な可愛さ。シリーズごとに異なる配色やデザインで、普段使いから特別なお出掛けまで幅広く活躍してくれます。

バッグ＆財布で魅せる上品チェック



ハンドバッグ

価格：37,400円

ブラックとオフホワイトの2色展開。ふんわりシルエットにキティとリンゴ、ミルクびんの刺繍が映える一品。

ショルダーバッグ

価格：36,300円

リボンの上にキティがのる愛らしいデザイン。タータンチェック×レザーの組み合わせでスタイルを選ばず合わせやすい仕上がり。

リュック

価格：36,300円

大容量で使いやすく、覗くキティがポイント♡ポケットも豊富で機能性抜群。

長財布

価格：25,300円

折財布

価格：22,000円

チェック柄とキティデザインで華やかに。ゴールドの箔押しがリッチな雰囲気を演出。

ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ

小物で遊ぶ♪キュートなチャーム

ミニミニバッグチャーム

価格：9,680円

バッグをそのまま小さくしたような可愛さ。収納力もあり便利。

ぬいぐるみチャーム

価格：4,180円

タータンチェックの洋服を着たキティが、サマンサのバッグを肩掛けしたオリジナルデザイン。

チャーム

価格：6,050円

キティとリンゴをモチーフにしたデザイン。バッグチャームやファスナーチャームとして使える万能アイテム。

発売スケジュールと販売店舗

販売は2025年9月から順次スタート。

9月1日（月）～：公式オンライン・店舗で予約受付

9月6日（土）～：ルミネ新宿店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、大阪髙島屋店で先行販売

9月8日（月）～：公式オンライン・展開店舗で一般販売

タータンチェックにハローキティの愛らしさをプラスしたコレクションは、この秋注目必至です。

大人可愛いハローキティを手元に♡



サマンサタバサとハローキティが贈るタータンチェックコレクションは、甘すぎない上品さと遊び心のバランスが絶妙。

バッグから財布、チャームまで幅広く展開されているので、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもぴったりです。お気に入りの一品を見つけて、毎日のコーデに華やぎを添えてみませんか？♪