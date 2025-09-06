ハローキティ×サマンサタバサ♡タータンチェックのバッグ＆財布が登場
サマンサタバサから待望の「ハローキティ」コラボアイテムが登場しました♡ 英国・スコットランドの伝統的なタータンチェックと、愛らしいハローキティモチーフが融合したバッグや財布、チャームは、大人の女性も日常に取り入れやすい上品な可愛さ。シリーズごとに異なる配色やデザインで、普段使いから特別なお出掛けまで幅広く活躍してくれます。
バッグ＆財布で魅せる上品チェック
ハンドバッグ
価格：37,400円
ブラックとオフホワイトの2色展開。ふんわりシルエットにキティとリンゴ、ミルクびんの刺繍が映える一品。
ショルダーバッグ
価格：36,300円
リボンの上にキティがのる愛らしいデザイン。タータンチェック×レザーの組み合わせでスタイルを選ばず合わせやすい仕上がり。
リュック
価格：36,300円
大容量で使いやすく、覗くキティがポイント♡ポケットも豊富で機能性抜群。
長財布
価格：25,300円
折財布
価格：22,000円
チェック柄とキティデザインで華やかに。ゴールドの箔押しがリッチな雰囲気を演出。
小物で遊ぶ♪キュートなチャーム
ミニミニバッグチャーム
価格：9,680円
バッグをそのまま小さくしたような可愛さ。収納力もあり便利。
ぬいぐるみチャーム
価格：4,180円
タータンチェックの洋服を着たキティが、サマンサのバッグを肩掛けしたオリジナルデザイン。
チャーム
価格：6,050円
キティとリンゴをモチーフにしたデザイン。バッグチャームやファスナーチャームとして使える万能アイテム。
発売スケジュールと販売店舗
販売は2025年9月から順次スタート。
9月1日（月）～：公式オンライン・店舗で予約受付
9月6日（土）～：ルミネ新宿店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、大阪髙島屋店で先行販売
9月8日（月）～：公式オンライン・展開店舗で一般販売
タータンチェックにハローキティの愛らしさをプラスしたコレクションは、この秋注目必至です。
大人可愛いハローキティを手元に♡
サマンサタバサとハローキティが贈るタータンチェックコレクションは、甘すぎない上品さと遊び心のバランスが絶妙。
バッグから財布、チャームまで幅広く展開されているので、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもぴったりです。お気に入りの一品を見つけて、毎日のコーデに華やぎを添えてみませんか？♪