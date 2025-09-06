歌手の藤井風さん（28）が、9月8日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。2020年にデビュー。その音楽性と歌に込められたメッセージに惹かれ、またたく間に世界中にファンが急増し、国際的なアーティストへの道を一気に駆け上がりました。現在もワールドツアーの真っ最中。普段ほとんどテレビに出ることのない藤井さんが、自身についてじっくりと語るトーク番組は初めてとなります！



【写真】黒柳徹子さんに思いを語る藤井風さん

かねてより藤井さんに興味津々だった黒柳さんは、ワクワクしながらこの日を迎えました。岡山県の小さな町で生まれ育った藤井さん。SNSへの投稿から世に見出されましたが、父からは「岡山から出んでええ」と言われていたそう。その言葉の真意を心に留め、努力を重ねた思いを語ります。



世界的スターになった今も「新しいものを取り入れたい」と多様なジャンル、時代の曲を聴き込んでいます。聴いた曲はすぐに演奏でき、自身の中に取り込みます。まさに「人間ジュークボックス」。ありのままの語りで貴重な時間となりました。