紀ノ国屋“大容量バッグ”に新色登場！ 落ち着いたトーンが魅力の全5色をラインナップ
「紀ノ国屋」は、9月3日（水）から、人気商品「ニューポケッタブルバッグ」の新色を、一部店舗や公式オンラインストアなどで販売中だ。
【写真】おしゃれなスモーキーブルーも！ 日常に馴染むカラーバリエーション詳細
■折りたたんでコンパクトに収納可能
今回登場したのは、薄くて丈夫なパラシュート素材生地が魅力の「ニューポケッタブルバッグ」から、普段使いしやすく落ち着いたトーンで、日常に馴染む新カラー全5色。
ラインナップには、柔らかな印象のオールドローズやスモーキーブルー、シックな雰囲気のネイビーブルー、ランプブラック、グレージュと、毎日のスタイルに自然と溶け込み、さりげなくおしゃれが楽しめるカラーがそろう。
本アイテムは、薄手ながら最大3kgまでの荷物をしっかりと運ぶことができる軽量かつ耐久性のあるデザイン。使わないときは小さく折りたたんでコンパクトに収納可能で、普段のバッグに常備しておけば、急に荷物が増えたときでもすぐに取り出して使える。
【写真】おしゃれなスモーキーブルーも！ 日常に馴染むカラーバリエーション詳細
■折りたたんでコンパクトに収納可能
今回登場したのは、薄くて丈夫なパラシュート素材生地が魅力の「ニューポケッタブルバッグ」から、普段使いしやすく落ち着いたトーンで、日常に馴染む新カラー全5色。
ラインナップには、柔らかな印象のオールドローズやスモーキーブルー、シックな雰囲気のネイビーブルー、ランプブラック、グレージュと、毎日のスタイルに自然と溶け込み、さりげなくおしゃれが楽しめるカラーがそろう。
本アイテムは、薄手ながら最大3kgまでの荷物をしっかりと運ぶことができる軽量かつ耐久性のあるデザイン。使わないときは小さく折りたたんでコンパクトに収納可能で、普段のバッグに常備しておけば、急に荷物が増えたときでもすぐに取り出して使える。