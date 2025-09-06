◆車いすテニス ▽全米オープン（５日、米国・ニューヨーク）

車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダル、世界王者の小田凱人（東海理化）が、４大大会とパラリンピックすべてを制する男子シングルス生涯ゴールデンスラムの快挙に王手をかけた。世界ランキング３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）に６−３、６−３のストレート勝ち。決勝では、同４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）と対戦する。

マッチポイントで、小田はバックのリターンを放つと、相手のラケットをはじいた。相手が１２本のダブルフォルトと、サーブの不調に助けられたが、快挙に王手の喜びはひとしおだった。勝利が決まると、雄たけびとともに、両手を突き上げた。

第１セット、相手だけでなく自身もサーブが不調の小田は、最初の４ゲームでダブルフォルトが３本。相手に１−３とリードを許した。しかし、続く第５ゲームで、１−４になるポイントがある中、約９分をかけてサービスキープに成功。反撃ののろしを上げた。１−３から５ゲームを連取。第２セットは２−３から４ゲームを連取し、ストレートで世界３位を下した。

決勝では、パリ・パラリンピックで金メダルを争った同２位のアルフィー・ヒューエット（オーストラリア）を下したフェルナンデスとの対戦だ。対戦成績は小田から１０勝２敗。現在、５連勝中だ。

過去、生涯ゴールデンスラムを達成したのは、男子シングルスで国枝慎吾（ユニクロ）ただ１人。女子シングルスでも、２０２１年東京パラリンピックを制したディーデ・デフロート（オランダ）だけだ。

小田は、来年５月に２０歳になる。シングルス史上３人目の快挙を、１０代に達成できるのは、今年が最後だ。「１０代でどうしても達成したい。名前を残したい」。その夢がかなうまで、残り１勝だ。