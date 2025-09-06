新米と古米の境界線は？ 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

いつまでが新米で、いつからが古米？

米の“年齢”はいつ切り替わる？

「新米」と聞くと、つやつやで香りがよくて、おいしそうなイメージが浮かびます。でも、ふと疑問に思いませんか？ 米の見た目は変わらないのに、いったい何を基準に新米と呼ぶのか。そして、どのタイミングから古米になるのか。なんとなく知っているようで、意外と知らないのが米の年齢です。

新米と呼ばれるのは、その年に収穫された米です。日本では秋が稲刈りの季節なので、早い品種で８月中旬ごろから収穫がはじまり、店頭に新米が並ぶのは９月から11月にかけてがピークです。

では「いつまでが新米なのか？」というと、明確なルールがあります。食品表示法に基づいた定義では、収穫年の12月31日までに精米・包装されたものが「新米」と表示できると決められています。つまり、翌年の１月１日以降は、たとえ保存状態がよくても新米とは名乗れないのです。

一方、「古米」という言葉にはややあいまいなニュアンスがあります。新米シーズンが終わったからといって、すぐ古くなるわけではありません。多くの場合、前年に収穫された米を古米と呼びますが、品質は保たれており、冷暗所で適切に保存されていれば十分おいしく食べられます。

何を基準に呼ぶのか？ 新米の明確なルール

新米と古米って何が違うの？

新米

・収穫されたばかりのその年の米

・水分量が多く香りも強め

・ふっくらやわらかに炊き上がる

・表示できるのは翌年10月末まで

古米

・前の年に収穫された米

・乾燥しているので吸水が早い

・やや硬めで味が落ち着いている

・「古米」という表示は義務ではない

必ずしも新米がおいしくて、古米がまずいというわけではありません。保存方法や炊き方によって、むしろ古米のほうが扱いやすいこともあります。

