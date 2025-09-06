Åû¹á²ÅÃÒ¤¬15¹æ¥½¥í¡ªDeNA¤¬ÀÜÀïÀ©¤¹¡ª¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤Ï¶¼°Ò¤Î3»î¹çÏ¢Â³ÃÆ Éüµ¢¸å34»î¹ç¤Ç18ËÜÎÝÂÇ
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ 3»î¹çÏ¢Â³¤Î18¹æ¡Ãhttps://youtu.be/4qRlqxjBT08
¡ã2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥íÌîµå DeNA 7-6 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡÷²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥×¥íÌîµå ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º ÂÐ Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Î»î¹ç¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢DeNA¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ò7-6¤Ç²¼¤·¡¢2°Ìµð¿Í¤È¤Î¥²ー¥àº¹¤ò0.5¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
5¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿Åû¹á²ÅÃÒÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬15¹æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶·â¿Ø¤¬Ê³µ¯¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
DeNAÅû¹á²ÅÃÒ¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å½¡Î´¡Êc¡ËSANKEI
»î¹ç¤Ï6²óÎ¢¡¢DeNA¤¬2-3¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦Åû¹á¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¹âÍüÅê¼ê¤«¤éº¸±Û¤¨¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤¯¡£Åû¹á¤Ï5¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë4ÈÖ¤ÎºÂ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢DeNAÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë2ÅÀ¡¢7²ó¤Ë»³ËÜÍ´Âç¤Î¹¥ÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ7-3¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢9²óÉ½¤ËDeNA¤ÏÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª²ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤¬È¿·â¡£
4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬Æþ¹¾Åê¼ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ø¤Î18¹æ3¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢7-6¤Î1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤â6ÈÖ¼ê¤Î°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¼é¤êÀÚ¤ê¡¢DeNA¤¬ÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏDeNA¤Ï2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²ー¥àº¹¤ò1.5¤«¤é0.5¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡Ûº´¡¹ÌÚ¡Ê1¾¡1ÇÔ¡Ë
¡ÚÇÔÅê¼ê¡Û¹âÍü¡Ê2¾¡5ÇÔ¡Ë
¡Ú¥»ー¥Ö¡Û°ËÀª¡Ê7¥»¡Ë
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍü¡¢Ìðºê¡¢ÀÐ»³¡¢»³ËÜ¡¢À¶¿å¡¡¡¾¡¡¸Å²ì
¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¿¹¸¶¡¢¥¦¥£¥Ã¥¯¡¢Æþ¹¾¡¢°ËÀª¡¡¡¾¡¡»³ËÜ
¢£ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å 18¹æ¡Ê9²ó3¥é¥ó Æþ¹¾¡Ë
¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á 15¹æ¡Ê6²ó¥½¥í ¹âÍü¡Ë